X-Fresh
Срез сразу после завершения бай-бека 100%, выплатят оставшимся в июле
Это принципиальная позиция аваля
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:56
X-Fresh
Срез сразу после завершения бай-бека 100%, выплатят оставшимся в июле
Это принципиальная позиция аваля
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:01
А там и продавать передумаете когда увидите финрез за 6 мес. Лавренчук +6 ярдов прогнозирует (почти 10 коп/ак) а драгоны 4коп/ак ... заодно и посмотрим как оно будет.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
|