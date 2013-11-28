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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:56
X-Fresh
Срез сразу после завершения бай-бека 100%, выплатят оставшимся в июле
Это принципиальная позиция аваля
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Камикадзе
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Додано: Сер 30 тра, 2018 15:01
Камикадзе написав:X-Fresh
Срез сразу после завершения бай-бека 100%, выплатят оставшимся в июле
Это принципиальная позиция аваля
А там и продавать передумаете когда увидите финрез за 6 мес. Лавренчук +6 ярдов прогнозирует (почти 10 коп/ак) а драгоны 4коп/ак ... заодно и посмотрим как оно будет.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:55
НАК «Нафтогаз Украины» после двухлетнего перерыва снова объявил о желании приобрести природный газ на внутреннем рынке у добывающих компаний. Об этом говорится в сообщении компании.
НАК готов в июне покупать газ у добытчиков по цене 8 280 грн/тыс. куб. м (с НДС).
Для сравнения, текущая цена продажи июньского газа добывающими компаниями на «Украинской энергетической бирже» составляет 9 302 грн/тыс. куб. м, что на 1 052 грн/тыс. куб. м дороже запрошенной «Нафтогазом» цены.
Отметим, что в летний период ряд компаний испытывают проблемы с реализацией газа из-за сезонного падения добычи.
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Аспирант1
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Додано: Сер 30 тра, 2018 17:06
Аспирант1 написав:
Отметим, что в летний период ряд компаний испытывают проблемы с реализацией газа из-за сезонного падения добычи.
Мабуть малося на увазі сезонне падіння попиту, а не видобутку
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Taras Rudko
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Додано: Сер 30 тра, 2018 17:13
Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 августа 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен. Соответствующее решение с доработкой было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
Похоже траншей от МВФ в этом году мы не увидим (((
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 30 тра, 2018 17:15
zzzzzz написав:
Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 августа 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен. Соответствующее решение с доработкой было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
Похоже траншей от МВФ в этом году мы не увидим (((
Гройсман растягивает "удовольствие" пока не принят закон об антикоррупционном суде.
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Andrew2
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Додано: Сер 30 тра, 2018 17:23
В жиже сформировался перевернутый флаг. При выходе ниже 95 виднеются цели 60-65.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: Сер 30 тра, 2018 17:33
Камикадзе написав:X-Fresh
Срез сразу после завершения бай-бека 100%, выплатят оставшимся в июле
Это принципиальная позиция аваля
Которая, замечу, замешана на хорошем инсайте о курсе. С другой стороны - возможен и блеф.
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lrs7719
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