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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2070207120722073

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.8 5 55
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
6
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:56

X-Fresh
Срез сразу после завершения бай-бека 100%, выплатят оставшимся в июле
Это принципиальная позиция аваля
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:01

  Камикадзе написав:X-Fresh
Срез сразу после завершения бай-бека 100%, выплатят оставшимся в июле
Это принципиальная позиция аваля

А там и продавать передумаете когда увидите финрез за 6 мес. Лавренчук +6 ярдов прогнозирует (почти 10 коп/ак) а драгоны 4коп/ак ... заодно и посмотрим как оно будет.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:55

НАК «Нафтогаз Украины» после двухлетнего перерыва снова объявил о желании приобрести природный газ на внутреннем рынке у добывающих компаний. Об этом говорится в сообщении компании.

НАК готов в июне покупать газ у добытчиков по цене 8 280 грн/тыс. куб. м (с НДС).

Для сравнения, текущая цена продажи июньского газа добывающими компаниями на «Украинской энергетической бирже» составляет 9 302 грн/тыс. куб. м, что на 1 052 грн/тыс. куб. м дороже запрошенной «Нафтогазом» цены.

Отметим, что в летний период ряд компаний испытывают проблемы с реализацией газа из-за сезонного падения добычи.
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:06

  Аспирант1 написав:Отметим, что в летний период ряд компаний испытывают проблемы с реализацией газа из-за сезонного падения добычи.


Мабуть малося на увазі сезонне падіння попиту, а не видобутку
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:13

Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 августа 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен. Соответствующее решение с доработкой было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.


Похоже траншей от МВФ в этом году мы не увидим (((
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:15

  zzzzzz написав:
Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 августа 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен. Соответствующее решение с доработкой было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.


Похоже траншей от МВФ в этом году мы не увидим (((

Гройсман растягивает "удовольствие" пока не принят закон об антикоррупционном суде.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:23

В жиже сформировался перевернутый флаг. При выходе ниже 95 виднеются цели 60-65.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:33

  Камикадзе написав:X-Fresh
Срез сразу после завершения бай-бека 100%, выплатят оставшимся в июле
Это принципиальная позиция аваля



Которая, замечу, замешана на хорошем инсайте о курсе. С другой стороны - возможен и блеф.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:48

ПАО "Укрзализныця" планирует создать отдельную вагонную компанию, которая в 2018 и 2019 годах приобретет по 3,5 тыс. вагонов за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщил и.о. главы правления Евгений Кравцов на конференции "UZ: Investor Day 2018" в Одессе в среду.

"Этот проект будет реализовываться путем создания специальной вагонной компании, на баланс которой будут переданы грузовые вагоны, приобретенные за кредитные средства", – сообщил он.

На сайте ЕБРР говорится, что этот проект был намечен для одобрения советом директоров 23 мая. Однако в банке агентству сообщили, что рассмотрение этого вопроса перенесено на более поздний срок, и новая дата будет оглашена позднее.

Предполагается, что ЕБРР выделит $150 млн, а общая стоимость проекта оценивается в $240,7 млн. Часть этих средств будет профинансирована самой "Укрзализныцей" и за счет грантов по программам технической кооперации.

В информации банка говорится, что речь идет о закупке около 6,5 тыс. полувагонов при общей потребности компании примерно в 24 тыс. полувагонов.

Е.Кравцов пояснил, что при условии создания отдельной вагонной компании вагоны смогут работать на рынке перевозок как частный парк и зарабатывать значительно больше инвентарного парка.

"Для нас это будут беспрецедентные условия работы, когда мы сможем устанавливать реальные тарифы на перевозку, что позволит говорить об окупаемости подвижного состава и заработок на нем для инвесторов. Этим проектом мы даем сигнал другим потенциальным инвесторам вкладывать средства в проекты "Укрзализныци" и показываем, как на них можно зарабатывать", - рассказал Е.Кравцов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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