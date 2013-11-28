ПАО "Укрзализныця" планирует создать отдельную вагонную компанию, которая в 2018 и 2019 годах приобретет по 3,5 тыс. вагонов за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщил и.о. главы правления Евгений Кравцов на конференции "UZ: Investor Day 2018" в Одессе в среду.



"Этот проект будет реализовываться путем создания специальной вагонной компании, на баланс которой будут переданы грузовые вагоны, приобретенные за кредитные средства", – сообщил он.



На сайте ЕБРР говорится, что этот проект был намечен для одобрения советом директоров 23 мая. Однако в банке агентству сообщили, что рассмотрение этого вопроса перенесено на более поздний срок, и новая дата будет оглашена позднее.



Предполагается, что ЕБРР выделит $150 млн, а общая стоимость проекта оценивается в $240,7 млн. Часть этих средств будет профинансирована самой "Укрзализныцей" и за счет грантов по программам технической кооперации.



В информации банка говорится, что речь идет о закупке около 6,5 тыс. полувагонов при общей потребности компании примерно в 24 тыс. полувагонов.



Е.Кравцов пояснил, что при условии создания отдельной вагонной компании вагоны смогут работать на рынке перевозок как частный парк и зарабатывать значительно больше инвентарного парка.



"Для нас это будут беспрецедентные условия работы, когда мы сможем устанавливать реальные тарифы на перевозку, что позволит говорить об окупаемости подвижного состава и заработок на нем для инвесторов. Этим проектом мы даем сигнал другим потенциальным инвесторам вкладывать средства в проекты "Укрзализныци" и показываем, как на них можно зарабатывать", - рассказал Е.Кравцов.