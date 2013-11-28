Важным событием прошлой недели стала публикация санкционных списков СНБО по отношению к российских юридическим и физическим лицам. Так, в списке значится «Московская биржа», которая владеет программным обеспечением «Украинской биржи», в частности: электронных торговых систем «ПО Plaza» и «ПО Forts». Эти системы – основа деятельности ведущей фондовой бирже в Украине на рынке деривативов и ритейл-инвесторов.
На данный момент функционирование биржи не приостановлено со ссылкой на определенные коллизии в законодательстве относительно субъекта применения санкций – ими не могут быть украинские предприятия.
Добавим, что по указанию Президента Украины у Кабмина есть месяц на имплементацию действенных способов применения той или иной санкции из списка.