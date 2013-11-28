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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2071207220732074

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.8 5 55
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
6
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 08:18

  St/2 написав:...Может и дивов в Авале не будет?

нэ хвылюйся ты так.
заплатят дивы. и тебе, и мне, и всем :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:38

Универ сегодня в обзоре написал.

Важным событием прошлой недели стала публикация санкционных списков СНБО по отношению к российских юридическим и физическим лицам. Так, в списке значится «Московская биржа», которая владеет программным обеспечением «Украинской биржи», в частности: электронных торговых систем «ПО Plaza» и «ПО Forts». Эти системы – основа деятельности ведущей фондовой бирже в Украине на рынке деривативов и ритейл-инвесторов.

На данный момент функционирование биржи не приостановлено со ссылкой на определенные коллизии в законодательстве относительно субъекта применения санкций – ими не могут быть украинские предприятия.

Добавим, что по указанию Президента Украины у Кабмина есть месяц на имплементацию действенных способов применения той или иной санкции из списка.


http://univer.ua/ru/markets/ezhenedelny ... -rynkov-8/
Живите своим умом!
zzzzzz
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