Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 31 тра, 2018 08:18
St/2 написав:
...Может и дивов в Авале не будет?
нэ хвылюйся ты так.
заплатят дивы. и тебе, и мне, и всем
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:38
Универ сегодня в обзоре написал.
Важным событием прошлой недели стала публикация санкционных списков СНБО по отношению к российских юридическим и физическим лицам. Так, в списке значится «Московская биржа», которая владеет программным обеспечением «Украинской биржи», в частности: электронных торговых систем «ПО Plaza» и «ПО Forts». Эти системы – основа деятельности ведущей фондовой бирже в Украине на рынке деривативов и ритейл-инвесторов.
На данный момент функционирование биржи не приостановлено со ссылкой на определенные коллизии в законодательстве относительно субъекта применения санкций – ими не могут быть украинские предприятия. Добавим, что по указанию Президента Украины у Кабмина есть месяц на имплементацию действенных способов применения той или иной санкции из списка. http://univer.ua/ru/markets/ezhenedelny ... -rynkov-8/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:42
Участники рынка должны прекратить использование запрещенных программных комплексов Plaza и Forts, - НКЦБФР
X-Fresh
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:44
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zzzzzz
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:50
zzzzzz наше правительство - уникальные д...... Вводят санкции против РФ, а реально в убытках - украинцы
Аспирант1
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:53
Аспирант1 Стоит отметить что правление УБ тоже могло за 2 года булки напрячь и решить данный вопрос, времени было достаточно.
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zzzzzz
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:54
без уб делать на ФРУ нечего
X-Fresh
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:55
X-Fresh более того, отпадает даже смысл существования НКЦПФР))
Аспирант1
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:55
Аспирант1 написав: X-Fresh
более того, отпадает даже смысл существования НКЦПФР))
не отпадает.
регулировать им есть еще что
X-Fresh
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:57
Стал на продажу. Буду выводить бабки от греха...
Мечтательный бычок
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