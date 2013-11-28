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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.8 5 55
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
6
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:59

  Мечтательный бычок написав:
  zzzzzz написав:НКЦБФР предупредила о запрете использовать российское ПО

https://finclub.net/news/nktsbfr-zapretila-ispolzovat-rossijskoe-po.html


Стал на продажу. Буду выводить бабки от греха...

кто ж сейчас купит? лей в биды пока есть
X-Fresh
 
Повідомлень: 63
З нами з: 17.05.18
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:02

  X-Fresh написав:
  Мечтательный бычок написав:
  zzzzzz написав:НКЦБФР предупредила о запрете использовать российское ПО

https://finclub.net/news/nktsbfr-zapretila-ispolzovat-rossijskoe-po.html


Стал на продажу. Буду выводить бабки от греха...

кто ж сейчас купит? лей в биды пока есть

хз... пока терплю ))
Мечтательный бычок
 
Повідомлень: 561
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Подякував: 60 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:05

Re: Идеи: портфель

уб совещается. предположительно с понедельника стоп торги(
X-Fresh
 
Повідомлень: 63
З нами з: 17.05.18
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:20

  X-Fresh написав:уб совещается. предположительно с понедельника стоп торги(

Какой бесславный финал у уб получился, а так все бодро начиналось.
Andrew2
 
Повідомлень: 1049
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  #<1 ... 2072207320742075
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