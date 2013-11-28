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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:59
Мечтательный бычок написав:
Стал на продажу. Буду выводить бабки от греха...
кто ж сейчас купит? лей в биды пока есть
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X-Fresh
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Додано: Чет 31 тра, 2018 11:02
X-Fresh написав: Мечтательный бычок написав:
Стал на продажу. Буду выводить бабки от греха...
кто ж сейчас купит? лей в биды пока есть
хз... пока терплю ))
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Мечтательный бычок
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Додано: Чет 31 тра, 2018 11:05
уб совещается. предположительно с понедельника стоп торги(
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X-Fresh
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Додано: Чет 31 тра, 2018 11:20
X-Fresh написав:
уб совещается. предположительно с понедельника стоп торги(
Какой бесславный финал у уб получился, а так все бодро начиналось.
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Andrew2
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