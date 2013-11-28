|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:59
Мечтательный бычок написав:
Стал на продажу. Буду выводить бабки от греха...
кто ж сейчас купит? лей в биды пока есть
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:02
X-Fresh написав: Мечтательный бычок написав:
Стал на продажу. Буду выводить бабки от греха...
кто ж сейчас купит? лей в биды пока есть
хз... пока терплю ))
-
Мечтательный бычок
-
-
- Повідомлень: 561
- З нами з: 03.10.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:05
уб совещается. предположительно с понедельника стоп торги(
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:20
X-Fresh написав:
уб совещается. предположительно с понедельника стоп торги(
Какой бесславный финал у уб получился, а так все бодро начиналось.
-
Andrew2
-
-
- Повідомлень: 1052
- З нами з: 30.06.15
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:24
X-Fresh откуда инфа?
-
Аспирант1
-
-
- Повідомлень: 3496
- З нами з: 11.06.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:28
Мечтательный бычок написав:
хз... пока терплю ))
та уже и слить некуда...
бидов нет
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:35
X-Fresh написав: Мечтательный бычок написав:
хз... пока терплю ))
та уже и слить некуда...
бидов нет
зачем же так, есть биды. Ты случаем не кошмаришь тут? откуда инфа по уб?
-
Andrew2
-
-
- Повідомлень: 1052
- З нами з: 30.06.15
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:37
Andrew2 написав: X-Fresh написав: Мечтательный бычок написав:
хз... пока терплю ))
та уже и слить некуда...
бидов нет
зачем же так, есть биды. Ты случаем не кошмаришь тут? откуда инфа по уб?
биды минимального лота - это биды? ну ну
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:43
X-Fresh ну он в нафте в пределах 5 грн можно влить любое количество
-
Аспирант1
-
-
- Повідомлень: 3496
- З нами з: 11.06.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:46
а Ливси теперь, вроде уже и ни при чем...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12843
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1718 раз.
- Подякували: 3467 раз.
-
- Профіль
-
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|70961
|
|