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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2073207420752076

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.8 5 55
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
6
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:47

  Andrew2 написав:
  X-Fresh написав:уб совещается. предположительно с понедельника стоп торги(

Какой бесславный финал у уб получился, а так все бодро начиналось.


Наверно акционеры УБ были очень несговорчивыми :(

20.07.17 Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) намерена купить Украинскую биржу.


03.05.18 Китайская товарная биржа хочет купить долю в ПФТС
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:58

Національний банк може вдатися до жорсткої монетарної політики і введення деяких валютних обмежень в разі посилення інфляційного тиску, якщо Україні не вдасться отримати черговий кредитний транш Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив глава НБУ Яків Смолій під час спільної конференції центробанків України та Польщі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо буде зростати інфляційний тиск, безумовно, НБУ буде посилювати монетарні інструменти для стримування інфляції, будемо вводити певні обмеження для запобігання можливого виведення капіталу", - сказав він.
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:04

Аспирант1

Ну а че, нормально , опять в банках будет 25% в гривне :mrgreen:
А потом девал на 100%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:07

zzzzzz так и дрейфуем в надеждах к светлому будущему)))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:07

  zzzzzz написав:Аспирант1

Ну а че, нормально , опять в банках будет 25% в гривне :mrgreen:
А потом девал на 100%

Х100%
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:15

St/2 а тут еще на подходе новый мировой финансовый кризис....
Трудно Петру будет побеждать, скорее введет ВП и будет дальше сидеть))
Иначе гляди Юлька - Президент, а Ляшко - Премьер....Короче бакс по 100 это не фантастика)))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:25

Аспирант1

Может тогда ЮНАФ 130 пробьет )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:25

  Аспирант1 написав:St/2 а тут еще на подходе новый мировой финансовый кризис....

Разве кризисы бывают, когда их все ждут? :)
Особенно Сорос)
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:27

Andrew2 Шутки шутками, а в Италии может сильно стрельнуть долговая проблема
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:36

  Аспирант1 написав:Andrew2 Шутки шутками, а в Италии может сильно стрельнуть долговая проблема

У Греков тоже клоун у власти. Ему популярно объяснили, как себя нужно вести. Ниче, как шелковый. Ну а Еву в любом случае трясти будет. как иначе, если ЕЦБ поливалку пока даже не думает выключать.
Andrew2
 
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