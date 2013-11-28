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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2074207520762077

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.8 5 56
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
13%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:30

что они делают?
я уже на 60 выставился...
при***.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:34

Re: Идеи: портфель

блиииин, заезжал сегодня в Аваль по дороге, спрашивал что с дивами. говорят что не знаю когда наблюдательный совет соберется по данному вопросу. типа намекнули мол лето-отпуска... это ппц товарищи

честно говоря у меня в планах небыло сидеть в нем до осени-зимы...
девал то сьест все
как так?
сколько у аваля есть времени собрать наблюдательный? как можно надавить?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:43

  Yuri_T написав:что они делают?
я уже на 60 выставился...
при***.


Юра, лестница наше всё :mrgreen:
Выставляйся на 130 :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:57

  zzzzzz написав:Выставляйся на 130 :lol:

к твоей соточке добавиться? :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 2074207520762077
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