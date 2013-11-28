что они делают?
я уже на 60 выставился...
при***.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:30
что они делают?
я уже на 60 выставился...
при***.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:34
Re: Идеи: портфель
блиииин, заезжал сегодня в Аваль по дороге, спрашивал что с дивами. говорят что не знаю когда наблюдательный совет соберется по данному вопросу. типа намекнули мол лето-отпуска... это ппц товарищи
честно говоря у меня в планах небыло сидеть в нем до осени-зимы...
девал то сьест все
как так?
сколько у аваля есть времени собрать наблюдательный? как можно надавить?
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:43
Юра, лестница наше всё
Выставляйся на 130
Живите своим умом!
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:57
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:57
Re: Идеи: портфель
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:03
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