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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2075207620772078

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.8 5 56
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
13%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:31

rusich ну так никто не лил по 102 вот и переставились))) Может у людей сроки какие на покупку)) Может кто-то хочет до собрания купить определенный пакет)А может хочет успеть до выключения Биржи....
Аспирант1
 
Повідомлень: 3498
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:49

ПАО "Украинская биржа" сообщает о проведении открытых торгов (аукциона) по продаже следующих активов, учитываемых на балансе ПАО "БАНК ФОРУМ", АО "Банк" Финансы и Кредит " и выставлены на продажу торговцем ценными бумагами, ООО "ФК "КУБ" в соответствии с Решением Исполнительной дирекции ФГВФЛ № 653 от 05.03.2018 года, № 704 от 12.03.2018 года.

Акции именные простые бездокументарные

ПАО "Ясиновский коксохимический завод"

ЕГРПОУ: 00191035

ISIN: UA0500491008, 339 000 шт.



http://www.ux.ua/a9196/?nt=101

Есть желающие затариться ясей? ФГВФЛ аукционы проводит на УБ. До 8 закрытие отменяется)
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:42

Сухоруков ушел с Универа на должность ниже чем была до этого в УБ.
видимо с Универом все плохо и ловить там нечего
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:00

...Даже Фурса не верит что УБ долго протянет. А он то в драгоне точно знает финал этой трагикомедии.
=====
из его еженедельного обзора: "А на рынке акций украинский Воронеж разбомбили основательно. Комиссия по ценным бумагам подтвердила, что супер шпионскому ПО, которым до этим пользовались спекулянты-колобаранты, не место на рынке Украины. И не факт, что биржа сможет протянуть даже до июньской экспирации фьючерса."
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:15

X-Fresh
мда. Из Универа он уволился так как он нужен сейчас УБ. Должность он не может занимать по закону (увы). Но его опыт сейчас необходим бирже, он должен помочь менеджменту выйти из ситуации которая сложилась.

Нельзя что бы он был нашим сотрудником и глубоко вникал в дела биржи.
Alecdon
 
Повідомлень: 281
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:18

  Alecdon написав:X-Fresh
мда. Из Универа он уволился так как он нужен сейчас УБ. Должность он не может занимать по закону (увы). Но его опыт сейчас необходим бирже, он должен помочь менеджменту выйти из ситуации которая сложилась.

Нельзя что бы он был нашим сотрудником и глубоко вникал в дела биржи.

вы сами в это верите?

эти сказки своим клиентам рассказывайте :mrgreen:
X-Fresh
 
Повідомлень: 69
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