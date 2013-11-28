|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 31 тра, 2018 16:31
rusich ну так никто не лил по 102 вот и переставились))) Может у людей сроки какие на покупку)) Может кто-то хочет до собрания купить определенный пакет)А может хочет успеть до выключения Биржи....
Додано: Чет 31 тра, 2018 16:49
Есть желающие затариться ясей? ФГВФЛ аукционы проводит на УБ. До 8 закрытие отменяется)
Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:42
Сухоруков ушел с Универа на должность ниже чем была до этого в УБ.
видимо с Универом все плохо и ловить там нечего
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:00
...Даже Фурса не верит что УБ долго протянет. А он то в драгоне точно знает финал этой трагикомедии.
=====
из его еженедельного обзора: "А на рынке акций украинский Воронеж разбомбили основательно. Комиссия по ценным бумагам подтвердила, что супер шпионскому ПО, которым до этим пользовались спекулянты-колобаранты, не место на рынке Украины. И не факт, что биржа сможет протянуть даже до июньской экспирации фьючерса."
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:15
X-Fresh
мда. Из Универа он уволился так как он нужен сейчас УБ. Должность он не может занимать по закону (увы). Но его опыт сейчас необходим бирже, он должен помочь менеджменту выйти из ситуации которая сложилась.
Нельзя что бы он был нашим сотрудником и глубоко вникал в дела биржи.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:18
вы сами в это верите?
эти сказки своим клиентам рассказывайте
|