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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2076207720782079

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.8 5 56
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
13%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:01

Alecdon Добый день) Какие ваши прогнозы по УБ, закроют или нет?
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:36

Зображення
http://www.ux.ua/a9190/?nt=100

Покупают или продают ?
По итогам Апреля Аваль был на 7 месте
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:46

Аспирант1

Сам владею только публичной информацией. Многие этого желают
Alecdon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:59

Re: Идеи: портфель

желающих продать аваль все больше с каждым днем
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:22

  zzzzzz написав:Покупают или продают ?
По итогам Апреля Аваль был на 7 месте


До марта РБИ продавал лицам без существенного участия (возможно менеджерам банка), в апреле доля РБИ не менялась (междусобойчик), за май пока срок однародования инфы не настал
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:34

Ніяк UX на 1666,66 не йде. Поки нема - УБа житиме :D
Зараз 1666,25
Serhij
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