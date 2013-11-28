|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:01
Alecdon Добый день) Какие ваши прогнозы по УБ, закроют или нет?
-
Аспирант1
-
-
- Повідомлень: 3500
- З нами з: 11.06.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:36
http://www.ux.ua/a9190/?nt=100
Покупают или продают ?
По итогам Апреля Аваль был на 7 месте
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 27261
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2651 раз.
- Подякували: 3860 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:46
Аспирант1
Сам владею только публичной информацией. Многие этого желают
-
Alecdon
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 20.02.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:59
желающих продать аваль все больше с каждым днем
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:22
zzzzzz написав:
Покупают или продают ?
По итогам Апреля Аваль был на 7 месте
До марта РБИ продавал лицам без существенного участия (возможно менеджерам банка), в апреле доля РБИ не менялась (междусобойчик), за май пока срок однародования инфы не настал
"Всё проходит, и это пройдёт"
-
Камикадзе
-
-
- Повідомлень: 1815
- З нами з: 04.09.11
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 910 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:34
Ніяк UX на 1666,66 не йде. Поки нема - УБа житиме
Зараз 1666,25
-
Serhij
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|166
|70985
|
|