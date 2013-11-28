А на рынке акций украинский Воронеж разбомбили основательно. Комиссия по ценным бумагам подтвердила, что супершпионскому ПО, которым до этого пользовались спекулянты-коллаборанты, не место на рынке Украины. И не факт, что биржа сможет протянуть даже до июньской экспирации фьючерса. Посмотрим, куда будет направлен палец регулятора в ближайшее время. Тотальной распродажи акций не случилось, первый испуг сменился осознанием, что акции отдельно, а биржа отдельно, и где-то в пространстве украинские акции останутся существовать. Иногда даже кажется, что украинские акции останутся даже в пост апокалиптическом мире, ведь особой привязки к реальности у них не осталось. В итоге, индекс УБ, пока он еще существует, входит в пятницу с отметки в 1688 пунктов. Почти не изменившись за последнюю неделю. А через месяц, возможно, придется возвращаться мысленно в 2008 год и вспоминать, что же такое индекс ПФТС и с чем его едят. Романтика для тех, кто задержался на фондовом рынке так долго. Лето, индекс ПФТС, Сорос предвещает будущий мировой кризис. Ностальгия.

