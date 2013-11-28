Идеи: портфель
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:01
Alecdon Добый день) Какие ваши прогнозы по УБ, закроют или нет?
Аспирант1
Повідомлень: 3501
З нами з: 11.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 502 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:36
http://www.ux.ua/a9190/?nt=100
Покупают или продают ?
По итогам Апреля Аваль был на 7 месте
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 27261
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2651 раз.
Подякували: 3860 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:46
Аспирант1 Сам владею только публичной информацией. Многие этого желают
Alecdon
Повідомлень: 283
З нами з: 20.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:59
желающих продать аваль все больше с каждым днем
X-Fresh
Повідомлень: 71
З нами з: 17.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:22
zzzzzz написав:
Покупают или продают ?
По итогам Апреля Аваль был на 7 месте
До марта РБИ продавал лицам без существенного участия (возможно менеджерам банка), в апреле доля РБИ не менялась (междусобойчик), за май пока срок однародования инфы не настал
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
Повідомлень: 1815
З нами з: 04.09.11
Подякував: 541 раз.
Подякували: 910 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:34
Ніяк UX на 1666,66 не йде. Поки нема - УБа житиме
Зараз 1666,25
Serhij
Повідомлень: 914
З нами з: 06.01.12
Подякував: 123 раз.
Подякували: 204 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:48
Вот тут я этого не понял....как можно оставлять в индексе с 25% долей акцию, по которой запрещена торговля на неопределенный срок...
31 мая 2018 года прошло первое заседание нового состава Индексного комитета Украинской биржи. На заседании большинством голосов были приняты следующие решения: 1. Председателем Индексного комитета Украинской биржи избрать Андрея Беспятова. 2. Зафиксировать значение цены акций ПАТ "Мотор Сич" (тикер - MSICH) до возобновления обращения данной ценной бумаги.
Аспирант1
Повідомлень: 3501
З нами з: 11.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 502 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:25
DarkBobo написав:
По авалю - тетка по работе с акцианерами сказала, что если будет сквиз то по рыночной цене. решение о сквизе еще не принято
60 машка показывает 0,3458 на сегодня
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
Повідомлень: 2989
З нами з: 28.12.08
Подякував: 942 раз.
Подякували: 1006 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:47
rusich написав: DarkBobo написав:
По авалю - тетка по работе с акцианерами сказала, что если будет сквиз то по рыночной цене. решение о сквизе еще не принято
60 машка показывает 0,3458 на сегодня
какая будет рыночная цена если уб не будет работать?
X-Fresh
Повідомлень: 71
З нами з: 17.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
166
70988