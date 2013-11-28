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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2077207820792080

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.8 5 56
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
13%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:52

  Аспирант1 написав:Вот тут я этого не понял....как можно оставлять в индексе с 25% долей акцию, по которой запрещена торговля на неопределенный срок...

Це нагадує шахрайство.
Цим самим уже офіційно застабілізували індекс десь на 25%. А який буде індекс і що буде на строковому ринку коли торги відкриються і MSICH коштуватиме в моменті скажімо 3600 ? Буде мінус 100 пунктів чи буде спеціальне рішення комісії по ліквідації гепу, бо склалися непередбачувані обставини ?
Комісія взагалі в курсі, що на УБ існує ще не добитий ринок опціонів на ф'ючерс на індекс ?
Serhij
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:15

Re: Идеи: портфель

по поводу УБ комиссия опубликовала у себя на сайте решение!
https://www.nssmc.gov.ua/2018/05/31/nkt ... -ta-forts/
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:42

X-Fresh в новости ни слова про УБ, не спотворюйте информацию

продайте уже Аваль и спите спокойно
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:54

  X-Fresh написав:по поводу УБ комиссия опубликовала у себя на сайте решение!
https://www.nssmc.gov.ua/2018/05/31/nkt ... -ta-forts/

Зачем постить баяны?) тут попытки навести кошмара впечатления ни на кого не произведут, не та аудитория ;)
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:05

Re: Идеи: портфель

это я к тому если думаете что пронесет....но увы
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:07

  DmitryZP написав:X-Fresh в новости ни слова про УБ, не спотворюйте информацию

продайте уже Аваль и спите спокойно



лить некуда!!! бидов нет!!!
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:15

  Аспирант1 написав:Вот тут я этого не понял....как можно оставлять в индексе с 25% долей акцию, по которой запрещена торговля на неопределенный срок...
31 мая 2018 года прошло первое заседание нового состава Индексного комитета Украинской биржи. На заседании большинством голосов были приняты следующие решения:

1. Председателем Индексного комитета Украинской биржи избрать Андрея Беспятова.

2. Зафиксировать значение цены акций ПАТ "Мотор Сич" (тикер - MSICH) до возобновления обращения данной ценной бумаги.

Ну да.
Особенно убедительно в свете последней сделки на 4000шт. по 2480грн :mrgreen: :roll:
paolot
 
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