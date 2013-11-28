Аспирант1 написав:Вот тут я этого не понял....как можно оставлять в индексе с 25% долей акцию, по которой запрещена торговля на неопределенный срок...
Це нагадує шахрайство. Цим самим уже офіційно застабілізували індекс десь на 25%. А який буде індекс і що буде на строковому ринку коли торги відкриються і MSICH коштуватиме в моменті скажімо 3600 ? Буде мінус 100 пунктів чи буде спеціальне рішення комісії по ліквідації гепу, бо склалися непередбачувані обставини ? Комісія взагалі в курсі, що на УБ існує ще не добитий ринок опціонів на ф'ючерс на індекс ?
Аспирант1 написав:Вот тут я этого не понял....как можно оставлять в индексе с 25% долей акцию, по которой запрещена торговля на неопределенный срок... 31 мая 2018 года прошло первое заседание нового состава Индексного комитета Украинской биржи. На заседании большинством голосов были приняты следующие решения:
1. Председателем Индексного комитета Украинской биржи избрать Андрея Беспятова.
2. Зафиксировать значение цены акций ПАТ "Мотор Сич" (тикер - MSICH) до возобновления обращения данной ценной бумаги.
Ну да. Особенно убедительно в свете последней сделки на 4000шт. по 2480грн