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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:06
DmitryZP
Тебя не утомил этот Х-фреш ?
Меня он уже кумарит
Живите своим умом!
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zzzzzz
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- Подякували: 3861 раз.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:07
X-Fresh Хочешь куплю у тебя нафту по 100?))
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Аспирант1
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:48
Аспирант1
купи у меня центр по 20
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Andrew2
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:27
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nikolai6
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