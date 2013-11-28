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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2078207920802081

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.8 5 56
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
13%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:06

DmitryZP
Тебя не утомил этот Х-фреш ?
Меня он уже кумарит
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:07

X-Fresh Хочешь куплю у тебя нафту по 100?))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:48

Аспирант1 купи у меня центр по 20 :mrgreen:
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:27

https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/1/637367/
nikolai6
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:55

Зображення
https://www.facebook.com/UkrainianExcha ... 7525547343


Вот сиди и гадай теперь УБ отключат на пару месяцев или только срочку
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:57

  X-Fresh написав:желающих продать аваль все больше с каждым днем


Хотите купить? Становитесь в очередь, хватит кошмарить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Желающий продать аваль давно известен.
По официальным данным доля РБИ в авале за 1 квартал уменьшилась с 68,28% до 68,2664% - это 8,4 млн акций.
Это всего около 100 тыс долларов, проблемм РБИ не решает - продавал менеджерам аваля, желающим увеличить свои пакеты.

ПС. В июне аваль выкупит по бай-беку, продаст ТОПам и только потом будет срез на двд
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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