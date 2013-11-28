DmitryZP
Тебя не утомил этот Х-фреш ?
Меня он уже кумарит
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:06
DmitryZP
Тебя не утомил этот Х-фреш ?
Меня он уже кумарит
Живите своим умом!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:27
Додано: Суб 02 чер, 2018 15:55
Вот сиди и гадай теперь УБ отключат на пару месяцев или только срочку
Живите своим умом!
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:57
Хотите купить? Становитесь в очередь, хватит кошмарить
Желающий продать аваль давно известен.
По официальным данным доля РБИ в авале за 1 квартал уменьшилась с 68,28% до 68,2664% - это 8,4 млн акций.
Это всего около 100 тыс долларов, проблемм РБИ не решает - продавал менеджерам аваля, желающим увеличить свои пакеты.
ПС. В июне аваль выкупит по бай-беку, продаст ТОПам и только потом будет срез на двд
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Нед 03 чер, 2018 12:16
Камикадзе
То есть вариант начисления бонуса ТОПам акциями. Которые они благополучно влили в рынок по цене в 2 капитала. Такого быть не может никогда никогда.
Додано: Нед 03 чер, 2018 13:55
Не, они выкупали с рынка по Р/Е от 1 до 3.5, остальное докупили у РБИ
А какой Р/Е сипи? 15?
"Всё проходит, и это пройдёт"
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