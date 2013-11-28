X-Fresh написав:желающих продать аваль все больше с каждым днем
Хотите купить? Становитесь в очередь, хватит кошмарить
Желающий продать аваль давно известен. По официальным данным доля РБИ в авале за 1 квартал уменьшилась с 68,28% до 68,2664% - это 8,4 млн акций. Это всего около 100 тыс долларов, проблемм РБИ не решает - продавал менеджерам аваля, желающим увеличить свои пакеты.
ПС. В июне аваль выкупит по бай-беку, продаст ТОПам и только потом будет срез на двд
X-Fresh написав:желающих продать аваль все больше с каждым днем
Хотите купить? Становитесь в очередь, хватит кошмарить
Желающий продать аваль давно известен. По официальным данным доля РБИ в авале за 1 квартал уменьшилась с 68,28% до 68,2664% - это 8,4 млн акций. Это всего около 100 тыс долларов, проблемм РБИ не решает - продавал менеджерам аваля, желающим увеличить свои пакеты.
ПС. В июне аваль выкупит по бай-беку, продаст ТОПам и только потом будет срез на двд
Если так, то срез по дивам будет только осенью. Но бакс сколько будет тогда? 30? 33? Вот и считайте