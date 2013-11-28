RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2079208020812082

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.8 5 56
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
13%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:10

  Камикадзе написав:
Не, они выкупали с рынка по Р/Е от 1 до 3.5, остальное докупили у РБИ :D
А какой Р/Е сипи? 15?


Расскажу Вам по секрету одну историю.
Жили были не глупые ребята, Ели по заканчивали, да и родители с деньгами. Один из них прочитал Грема, второй отслеживал эссе Бафета. И пришла им у голову "гениальная" мысль.
А давайте возьмем 50 компаний из S&P500 с самым низким Р/Е и купим, а для рыночной нейтральности продадим в шорт на столько же денег 50 компаний с самым высокие Р/Е.
Сделали хедж фонд, назвали стратегию Релатив валью и пошли по миру деньги собирать.
В период с 2004 по 2008 все было как бы и хорошо. Но пришел кризис и показал что идея была так себе. Крупные компании потом вспыли, а вот фонд утонул...
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10370
З нами з: 02.09.08
Подякував: 657 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2079208020812082
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 71042
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.