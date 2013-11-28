Расскажу Вам по секрету одну историю.
Жили были не глупые ребята, Ели по заканчивали, да и родители с деньгами. Один из них прочитал Грема, второй отслеживал эссе Бафета. И пришла им у голову "гениальная" мысль.
А давайте возьмем 50 компаний из S&P500 с самым низким Р/Е и купим, а для рыночной нейтральности продадим в шорт на столько же денег 50 компаний с самым высокие Р/Е.
Сделали хедж фонд, назвали стратегию Релатив валью и пошли по миру деньги собирать.
В период с 2004 по 2008 все было как бы и хорошо. Но пришел кризис и показал что идея была так себе. Крупные компании потом вспыли, а вот фонд утонул...