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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 04 чер, 2018 09:58
Народ перекладывается в дальний по золоту. Не знают про закрытие уб?)
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Andrew2
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