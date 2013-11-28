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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2080208120822083

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 57
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:58

Народ перекладывается в дальний по золоту. Не знают про закрытие уб?)
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:13

«Укрнафта» підвищила прогнозні показники видобутку нафти та газу в 2018 році
За перші п’ять місяців 2018 року ПАТ «Укрнафта» провела капітальний ремонт 37 свердловин, що знаходяться на 15 родовищах компанії в Східній та Західній Україні, отримавши додатково 7,9 тис тонн нафти та конденсату і 8,8 млн м3 газу. Операції виконані з дотриманням графіку та з мінімальними витратами. Обсяги приросту перевищили заплановані показники.

Успішна реалізація програми організаційно-технічних заходів, що включає капітальні та поточні ремонти свердловин, а також операції з інтенсифікації видобутку, дозволяє компанії прогнозувати збільшення видобутку вуглеводнів за підсумками 2018 року. За прогнозами компанії річний видобуток нафти з конденсатом збільшиться на 5% і складе 1,45 млн тонн, при плановому показнику 1,38 млн тонн. Прогнозний видобуток газу зросте порівняно з плановим на 10% і складе 1,07 млрд м3.

Прогноз компанії передбачає, що «Укрнафта» зможе продовжувати видобуток на всіх родовищах, а державні органи не будуть вживати заходів, спрямованих на блокування роботи компанії. В цьому році компанія вже виграла низку справ, в яких суди зобов'язали Державну службу геології та надр продовжити 27 спецдозволів «Укрнафти», термін дії яких закінчується в 2018 році. Прогноз також передбачає, що компанія зможе безперешкодно реалізовувати нафту і конденсат на державних аукціонах, що має забезпечити стабільний грошовий потік і її спроможність фінансувати інвестиційну програму. Від початку поточного року чотири з дев’яти державних аукціонів, на яких «Укрнафта» за законом зобов'язана реалізовувати свою продукцію, не відбулися. Пропозиції «Укрнафти» щодо реформування механізму держаукціонов були реалізовані не в повному обсязі і конкуренція на них залишається обмеженою.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:19

Аспирант1

Мдааа....манипуляция на манипуляции
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:38

Объемы торгов
UAH [12:37]
Общий объем сделок 3 899 312
Фондовый рынок 4 914 :lol: :lol: :lol:
Срочный рынок 3 894 398
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:46

Это СПАРТА

zzzzzz

По состоянию на 31 мая 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам , заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 15 082 555 грн. и ценные бумаги на сумму 617 403 110 грн.
gmm
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:59

По состоянию на 17 мая 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам , заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 131 821 597 грн. и ценные бумаги на сумму 1 879 683 236 грн.

По состоянию на 24 мая 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам , заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 26 675 090 грн. и ценные бумаги на сумму 689 598 328 грн.

gmm Это не СПАРТА, это Ж... :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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