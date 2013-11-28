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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 04 чер, 2018 09:58
Народ перекладывается в дальний по золоту. Не знают про закрытие уб?)
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:13
«Укрнафта» підвищила прогнозні показники видобутку нафти та газу в 2018 році
За перші п’ять місяців 2018 року ПАТ «Укрнафта» провела капітальний ремонт 37 свердловин, що знаходяться на 15 родовищах компанії в Східній та Західній Україні, отримавши додатково 7,9 тис тонн нафти та конденсату і 8,8 млн м3 газу. Операції виконані з дотриманням графіку та з мінімальними витратами. Обсяги приросту перевищили заплановані показники.
Успішна реалізація програми організаційно-технічних заходів, що включає капітальні та поточні ремонти свердловин, а також операції з інтенсифікації видобутку, дозволяє компанії прогнозувати збільшення видобутку вуглеводнів за підсумками 2018 року. За прогнозами компанії річний видобуток нафти з конденсатом збільшиться на 5% і складе 1,45 млн тонн, при плановому показнику 1,38 млн тонн. Прогнозний видобуток газу зросте порівняно з плановим на 10% і складе 1,07 млрд м3.
Прогноз компанії передбачає, що «Укрнафта» зможе продовжувати видобуток на всіх родовищах, а державні органи не будуть вживати заходів, спрямованих на блокування роботи компанії. В цьому році компанія вже виграла низку справ, в яких суди зобов'язали Державну службу геології та надр продовжити 27 спецдозволів «Укрнафти», термін дії яких закінчується в 2018 році. Прогноз також передбачає, що компанія зможе безперешкодно реалізовувати нафту і конденсат на державних аукціонах, що має забезпечити стабільний грошовий потік і її спроможність фінансувати інвестиційну програму. Від початку поточного року чотири з дев’яти державних аукціонів, на яких «Укрнафта» за законом зобов'язана реалізовувати свою продукцію, не відбулися. Пропозиції «Укрнафти» щодо реформування механізму держаукціонов були реалізовані не в повному обсязі і конкуренція на них залишається обмеженою.
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:38
Живите своим умом!
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:46
Это СПАРТА
zzzzzz
По состоянию на 31 мая 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам , заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 15 082 555 грн. и ценные бумаги на сумму 617 403 110 грн.
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:59
По состоянию на 17 мая 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам , заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 131 821 597 грн. и ценные бумаги на сумму 1 879 683 236 грн.
По состоянию на 24 мая 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам , заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 26 675 090 грн. и ценные бумаги на сумму 689 598 328 грн.
gmm Это не СПАРТА, это Ж...
Живите своим умом!
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