Додано: Пон 04 чер, 2018 11:13

«Укрнафта» підвищила прогнозні показники видобутку нафти та газу в 2018 році

За перші п’ять місяців 2018 року ПАТ «Укрнафта» провела капітальний ремонт 37 свердловин, що знаходяться на 15 родовищах компанії в Східній та Західній Україні, отримавши додатково 7,9 тис тонн нафти та конденсату і 8,8 млн м3 газу. Операції виконані з дотриманням графіку та з мінімальними витратами. Обсяги приросту перевищили заплановані показники.



Успішна реалізація програми організаційно-технічних заходів, що включає капітальні та поточні ремонти свердловин, а також операції з інтенсифікації видобутку, дозволяє компанії прогнозувати збільшення видобутку вуглеводнів за підсумками 2018 року. За прогнозами компанії річний видобуток нафти з конденсатом збільшиться на 5% і складе 1,45 млн тонн, при плановому показнику 1,38 млн тонн. Прогнозний видобуток газу зросте порівняно з плановим на 10% і складе 1,07 млрд м3.



Прогноз компанії передбачає, що «Укрнафта» зможе продовжувати видобуток на всіх родовищах, а державні органи не будуть вживати заходів, спрямованих на блокування роботи компанії. В цьому році компанія вже виграла низку справ, в яких суди зобов'язали Державну службу геології та надр продовжити 27 спецдозволів «Укрнафти», термін дії яких закінчується в 2018 році. Прогноз також передбачає, що компанія зможе безперешкодно реалізовувати нафту і конденсат на державних аукціонах, що має забезпечити стабільний грошовий потік і її спроможність фінансувати інвестиційну програму. Від початку поточного року чотири з дев’яти державних аукціонів, на яких «Укрнафта» за законом зобов'язана реалізовувати свою продукцію, не відбулися. Пропозиції «Укрнафти» щодо реформування механізму держаукціонов були реалізовані не в повному обсязі і конкуренція на них залишається обмеженою.