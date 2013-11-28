Кроме долга на пол миллиарда долларов, ты забыл еще про непокрытый убыток в размере более пол миллиарда долларов!
Итого дыра у жижи в 1 миллиард долларов
"Эй народ, не скупись - покупай жижопись!"
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 04 чер, 2018 13:25
Кроме долга на пол миллиарда долларов, ты забыл еще про непокрытый убыток в размере более пол миллиарда долларов!
Итого дыра у жижи в 1 миллиард долларов
"Эй народ, не скупись - покупай жижопись!"
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Пон 04 чер, 2018 13:33
rusich
Хорош кошмарить , непокрытый убыток появился потому-что выросли обязательства перед ДФС
дважды не нужно учитывать один и тот же долг
Живите своим умом!
|