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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2081208220832084

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 57
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:25

  Andrew2 написав:Аспирант1 у тц нет долга на полярда баксов :) и Бени в "партнерах"

Кроме долга на пол миллиарда долларов, ты забыл еще про непокрытый убыток в размере более пол миллиарда долларов!
Зображення
Итого дыра у жижи в 1 миллиард долларов :!:

"Эй народ, не скупись - покупай жижопись!"
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:33

rusich

Хорош кошмарить , непокрытый убыток появился потому-что выросли обязательства перед ДФС

дважды не нужно учитывать один и тот же долг
Живите своим умом!
zzzzzz
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