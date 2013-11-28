план погашения налогового долга не рассчитан на возврат

"На данный момент ПАО "Укрнафта" с привлечением представителей его акционеров и юридических советников заканчивает рассмотрение независимого отчета об оценке стоимости активов (на основании которого планируется осуществить их разделение) в соответствии с определенными кластерами, а также заканчивает юридический анализ разработки возможных вариантов модели отчуждения активов и порядка получения необходимых для этого согласований", - говорится в ответе "Нафтогаза".Вариант разделения "Укрнафты" является одним из двух сценариев погашения долга, предложенных "Нафтогазом" правительству. Вторым остается так называемая "досудебная санация", план которой разрабатывается с 2016 г.Изначально "Укрнафта" просила правительство списать ей начисленные с 2014 г. проценты, штрафы и пени и рассрочить только "тело" задолженности (по данным "Укрнафты" это) на три года. Минфин и МЭРТ официально отвергли это предложение как "не соответствующее требованиям законодательства и ведущее к существенным потерям государственного бюджета".Взамен "Укрнафта" попросила рассрочить долг, включая штрафы, на восемь лет и внести изменения в Налоговый кодекс, которые уже подготовлены и переданы в Кабмин.При этом разработанный руководством "Укрнафты"в компанию выведенных в 2015-2016 г.путем выдачи авансов и безоплатной передачи нефти компаниям, аффилированным с группой "Приват".Долги по уплате налогов "Укрнафта" начала формировать летом 2014 г. в ответ на повышение парламентом ставок рентной платы за пользование недрами. На момент прихода Марка Роллинса на должность главы компании долг, по данным самой "Укрнафты", составлял около 8 млрд грн. В 2016-2017 гг. "Укрнафта" отказывалась погашать долг, и за эти два года он вырос еще более чем на 4,5 млрд грн (без учета штрафов и пени).Неуплата налогов происходила на фоне масштабного вывода средств из полугосударственной компании посредством авансов за нефтепродукты и безоплатные отгрузки нефти. Всего в 2015-2016 гг. таким образом из компании было выведено около 18,7 млрд грн, что стало предметом расследования НАБУ и ГПУ