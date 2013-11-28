НАК «Нафтогаз Украины» рассматривает сценарий выкупа группой «Приват» части активов ПАО «Укрнафта» для погашения имеющегося налогового долга в 15 млрд грн. Это следует из ответа госкомпании на запрос народного депутата Виктории Войцицкой (фракция «Самопомощь»), которые есть в распоряжении enkorr.
В частности, рассматривается сценарий разделения активов «Укрнафты» по направлениям на условно газовое (газовые скважины и ГПЗ) и нефтяное (нефтяные скважины, товарные пункты, АЗС) с последующим их выкупом действующими акционерами «Укрнафты». Вырученные от продажи активов деньги должны пойти на погашение существующего налогового долга. Независимая оценка активов, которые могут быть разделены между акционерами, уже проведена. Хм....тоесть они оценивают компанию в минимум 20 ярдов...
Согласен. Все только кошмарят, вопрос зачем? Почему не упоминают что осенью ожидается решение суда о зачёте спорного газа, а ведь там сумма которая даже в худшем для унаф разворачивании событий, перекроет в + непокрытый убыток. Сам пока присматриваюсь...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на брифинге 4 июня, что подаст в отставку, если депутаты парламента не смогут принять закон об антикоррупционном суде, передает корреспондент "ГОРДОН".
"Без принятия этого важного решения будет подорвано как доверие внутри общества к власти и институтам власти, так и международный авторитет будет значительно снижен", – заявил Гройсман.
Он добавил, что намерен сегодня работать с руководителями парламентских фракций по поводу закона об антикоррупционном суде.
"Мы сегодня стоим перед выбором: или дальнейшее развитие и решение многих вопросов… или, если решение не будет принято, снова-таки дестабилизация… Я как премьер-министр Украины принял для себя решение: если этот суд, справедливый, независимый, не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку", – заявил Гройсман.
Вова не хочет брать на себя ответственность за дефолт после весьма вероятного провала этого решения. И правильно делает.
Andrew2 написав:Вова не хочет брать на себя ответственность за дефолт после весьма вероятного провала этого решения. И правильно делает.
Уверен что проголосуют, даже если не в этот чт, даже если на повторном втором чтении, но проголосуют.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Andrew2 написав:Вова не хочет брать на себя ответственность за дефолт после весьма вероятного провала этого решения. И правильно делает.
Уверен что проголосуют, даже если не в этот чт, даже если на повторном втором чтении, но проголосуют.
Наших хотят сыграть в наперстки как обычно. Принять закон без ключевой правки - вето для международного совета экспертов по кандидатурам судей, а провал списать на несговорчивость МВФ. Все понимаю, если принять так как хочет запад, то очень многим из власти следующий срок придется сидеть уже не в Раде.
"На данный момент ПАО "Укрнафта" с привлечением представителей его акционеров и юридических советников заканчивает рассмотрение независимого отчета об оценке стоимости активов (на основании которого планируется осуществить их разделение) в соответствии с определенными кластерами, а также заканчивает юридический анализ разработки возможных вариантов модели отчуждения активов и порядка получения необходимых для этого согласований", - говорится в ответе "Нафтогаза".
Вариант разделения "Укрнафты" является одним из двух сценариев погашения долга, предложенных "Нафтогазом" правительству. Вторым остается так называемая "досудебная санация", план которой разрабатывается с 2016 г.
Изначально "Укрнафта" просила правительство списать ей начисленные с 2014 г. проценты, штрафы и пени и рассрочить только "тело" задолженности (по данным "Укрнафты" это 11,8 млрд грн) на три года. Минфин и МЭРТ официально отвергли это предложение как "не соответствующее требованиям законодательства и ведущее к существенным потерям государственного бюджета".
Взамен "Укрнафта" попросила рассрочить долг, включая штрафы, на восемь лет и внести изменения в Налоговый кодекс, которые уже подготовлены и переданы в Кабмин.
При этом разработанный руководством "Укрнафты" план погашения налогового долга не рассчитан на возврат в компанию выведенных в 2015-2016 г. около 18,7 млрд грн путем выдачи авансов и безоплатной передачи нефти компаниям, аффилированным с группой "Приват".
Долги по уплате налогов "Укрнафта" начала формировать летом 2014 г. в ответ на повышение парламентом ставок рентной платы за пользование недрами. На момент прихода Марка Роллинса на должность главы компании долг, по данным самой "Укрнафты", составлял около 8 млрд грн. В 2016-2017 гг. "Укрнафта" отказывалась погашать долг, и за эти два года он вырос еще более чем на 4,5 млрд грн (без учета штрафов и пени).
Неуплата налогов происходила на фоне масштабного вывода средств из полугосударственной компании посредством авансов за нефтепродукты и безоплатные отгрузки нефти. Всего в 2015-2016 гг. таким образом из компании было выведено около 18,7 млрд грн, что стало предметом расследования НАБУ и ГПУ
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