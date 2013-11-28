Додано: Пон 04 чер, 2018 15:27

rusich

бенины влажные хотелки на выкуп ликвидных активов после реорганизации могут остаться хотелками.

всё, конечно, не айс. но $3,6-4 за гвно-бумажку пока дают.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.