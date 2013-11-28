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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2083208420852086>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 57
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:09

красиво...

При цьому розроблений керівництвом "Укрнафти" план погашення податкового боргу не розрахований на повернення в компанію виведених в 2015-2016 р близько 18,7 млрд грн шляхом видачі авансів і безоплатній передачі нафти, компаніям, афільованим з групою "Приват".


https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/4/637431/
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:11

d_12 Такого народа-Л.Х, как украинский нет во всем мире)))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:12

UNAF

Заказуха редкостная. Попытка, заранее оправдать уже готовый отчет оценщика с оценкой под плинтус, по которому все миноры (7% и ниже) должны "доскинуться" на выплату долгов и сказать спасибо государству, что Укрнафта еще существует. Ну ну.
Все что можно было потерять, уже потеряно с 2013 и до сегодня. То что осталось, уже просто любопытно , т.с. спортивный интерес :mrgreen:
Все кто с тазиком, пора в Европу, на "разработку новых месторождений".
Здесь рыбы нет (С).
paolot
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:26

  paolot написав:Попытка, заранее оправдать уже готовый отчет оценщика с оценкой под плинтус, по которому все миноры (7% и ниже) должны "доскинуться" на выплату долгов и сказать спасибо государству, что Укрнафта еще существует. Ну ну.

Непокрытые убытки в расчете на одну акцию (на основании финотчетности за Q1'2018) составляют: -248,13 гривен (-13,455,883,000 грн / 52,228,510 акций).

Уже вижу, как zzzzzz идет в кассу довносить бабло, а ему в ответ грамоту с благодарностью Роллинз собственноручно вручает :lol:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:27

rusich
бенины влажные хотелки на выкуп ликвидных активов после реорганизации могут остаться хотелками.
всё, конечно, не айс. но $3,6-4 за гвно-бумажку пока дают.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:49

  rusich написав:
  zzzzzz написав:rusich

Хорош кошмарить , непокрытый убыток появился потому-что выросли обязательства перед ДФС

дважды не нужно учитывать один и тот же долг


непокрытый убыток появился после того, когда списали безнадежную задолженность, после вывода ресурсов беней на подставные фирмы



Перед ДФС у Юнафа задолженность
Перед Бениными прокладками задолженности нет .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:54

  rusich написав:
  paolot написав:Попытка, заранее оправдать уже готовый отчет оценщика с оценкой под плинтус, по которому все миноры (7% и ниже) должны "доскинуться" на выплату долгов и сказать спасибо государству, что Укрнафта еще существует. Ну ну.

Непокрытые убытки в расчете на одну акцию (на основании финотчетности за Q1'2018) составляют: -248,13 гривен (-13,455,883,000 грн / 52,228,510 акций).

Уже вижу, как zzzzzz идет в кассу довносить бабло, а ему в ответ грамоту с благодарностью Роллинз собственноручно вручает :lol:


Зачем вообще покрывать убытки. Собственный капитал (стоимость активов) с лихвой их покрывают
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:55

  reestr написав:
Зачем вообще покрывать убытки. Собственный капитал (стоимость активов) с лихвой их покрывают


Логично, арест части активов ДФС подтверждает это утверждение
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:02

  zzzzzz написав:Перед Бениными прокладками задолженности нет .

:lol:

не жижа должна прокладкам, а они ей!
это списано и отображено в непокрытых убытках
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:05

  rusich написав:
  zzzzzz написав:Перед Бениными прокладками задолженности нет .

:lol:

не жижа должна прокладкам, а они ей!
это списано и отображено в непокрытых убытках



Тогда у меня вопрос.Русич не только тебе но и всем.

В непокрытых убытках 15 млрд.
Допустим списали в убытки долги прокладок , а долг по налогам в те же 12-15 млрд получается висит в воздухе ? Он же тоже должен быть в отчетности, где он ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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