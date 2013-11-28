При цьому розроблений керівництвом "Укрнафти" план погашення податкового боргу не розрахований на повернення в компанію виведених в 2015-2016 р близько 18,7 млрд грн шляхом видачі авансів і безоплатній передачі нафти, компаніям, афільованим з групою "Приват".
Заказуха редкостная. Попытка, заранее оправдать уже готовый отчет оценщика с оценкой под плинтус, по которому все миноры (7% и ниже) должны "доскинуться" на выплату долгов и сказать спасибо государству, что Укрнафта еще существует. Ну ну. Все что можно было потерять, уже потеряно с 2013 и до сегодня. То что осталось, уже просто любопытно , т.с. спортивный интерес Все кто с тазиком, пора в Европу, на "разработку новых месторождений". Здесь рыбы нет (С).
paolot написав:Попытка, заранее оправдать уже готовый отчет оценщика с оценкой под плинтус, по которому все миноры (7% и ниже) должны "доскинуться" на выплату долгов и сказать спасибо государству, что Укрнафта еще существует. Ну ну.
Непокрытые убытки в расчете на одну акцию (на основании финотчетности за Q1'2018) составляют: -248,13 гривен (-13,455,883,000 грн / 52,228,510 акций).
Уже вижу, как zzzzzz идет в кассу довносить бабло, а ему в ответ грамоту с благодарностью Роллинз собственноручно вручает
“The wisest men follow their own direction” (Euripides) "Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
paolot написав:Попытка, заранее оправдать уже готовый отчет оценщика с оценкой под плинтус, по которому все миноры (7% и ниже) должны "доскинуться" на выплату долгов и сказать спасибо государству, что Укрнафта еще существует. Ну ну.
Непокрытые убытки в расчете на одну акцию (на основании финотчетности за Q1'2018) составляют: -248,13 гривен (-13,455,883,000 грн / 52,228,510 акций).
Уже вижу, как zzzzzz идет в кассу довносить бабло, а ему в ответ грамоту с благодарностью Роллинз собственноручно вручает
Зачем вообще покрывать убытки. Собственный капитал (стоимость активов) с лихвой их покрывают