Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 04 чер, 2018 16:31
reestr написав:
Зачем вообще покрывать убытки. Собственный капитал (стоимость активов) с лихвой их покрывают
хоча б
Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.
(Стаття 14)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17/page2
але раніше мало ще більшу вагу (хоча вже із закону викинули)
3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений цим Законом, товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.
http://www.legal.golta.net/Capital-Join ... mpany.html
Можливо виріши виправдати збитковість наших АТ
ось так :(
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Додано: Пон 04 чер, 2018 16:36
zzzzzz написав:
В непокрытых убытках 15 млрд.
Допустим списали в убытки долги прокладок , а долг по налогам в те же 12-15 млрд получается висит в воздухе ? Он же тоже должен быть в отчетности, где он ?
п. 1660
Поточні забезпечення 1660 14600436
15389648
- певно це воно і є
https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_news/01_2018.pdf
Востаннє редагувалось
d_12
в Пон 04 чер, 2018 16:42, всього редагувалось 1 раз.
ось так :(
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Додано: Пон 04 чер, 2018 16:41
rusich написав:
Непокрытые убытки в расчете на одну акцию (на основании финотчетности за Q1'2018) составляют: -248,13 гривен (-13,455,883,000 грн / 52,228,510 акций).
Уже вижу, как zzzzzz идет в кассу довносить бабло, а ему в ответ грамоту с благодарностью Роллинз собственноручно вручает
не буде медальки від роллінса - балансова вартість акції 0,0847 тис. грн. (4.426.002 тис. грн. / 52.228.510 акцій), акції торгуються з премією 24% до балансової вартості
ось так :(
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