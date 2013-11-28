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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2083208420852086

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 57
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:31

Re: Идеи: портфель

  reestr написав:Зачем вообще покрывать убытки. Собственный капитал (стоимость активов) с лихвой их покрывают


хоча б
Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.
(Стаття 14)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17/page2

але раніше мало ще більшу вагу (хоча вже із закону викинули)
3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений цим Законом, товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.


http://www.legal.golta.net/Capital-Join ... mpany.html

Можливо виріши виправдати збитковість наших АТ :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:36

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:В непокрытых убытках 15 млрд.
Допустим списали в убытки долги прокладок , а долг по налогам в те же 12-15 млрд получается висит в воздухе ? Он же тоже должен быть в отчетности, где он ?


п. 1660

Поточні забезпечення 1660 14600436 15389648 - певно це воно і є

https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_news/01_2018.pdf
Востаннє редагувалось d_12 в Пон 04 чер, 2018 16:42, всього редагувалось 1 раз.
ось так :(
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:41

Re: Идеи: портфель

  rusich написав:Непокрытые убытки в расчете на одну акцию (на основании финотчетности за Q1'2018) составляют: -248,13 гривен (-13,455,883,000 грн / 52,228,510 акций).

Уже вижу, как zzzzzz идет в кассу довносить бабло, а ему в ответ грамоту с благодарностью Роллинз собственноручно вручает :lol:


не буде медальки від роллінса - балансова вартість акції 0,0847 тис. грн. (4.426.002 тис. грн. / 52.228.510 акцій), акції торгуються з премією 24% до балансової вартості :(
ось так :(
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