хоча б
(Стаття 14)Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.
але раніше мало ще більшу вагу (хоча вже із закону викинули)
3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений цим Законом, товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.
Можливо виріши виправдати збитковість наших АТ