але раніше мало ще більшу вагу (хоча вже із закону викинули)
3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений цим Законом, товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.
Andrew2 написав:Народ перекладывается в дальний по золоту. Не знают про закрытие уб?)
Всё равно всех рассчитают 15.06.18
Из правил торгов:
19.2. При виникненні обставин непереборної сили, а також обставин, які призводять до суттєвої зміни умов, що впливають на можливість укладання і виконання певних Строкових контрактів, Біржа має право прийняти рішення про: • про зупинення можливості укладання на Торгах цих Строкових контрактів на строк не більше 3 (трьох) Торговельних днів; • про зміну умов цих Строкових контрактів, перерахованих в пункті 19.3.
19.3.Біржа має право змінити наступні умови Строкових контрактів: • дату останнього Торговельного дня, в ході якого може бути укладений Строковий контракт; • Дату виконання Ф'ючерсного контракту; • дату закінчення Строку дії Опціону; • встановити Ціну виконання Ф'ючерсного контракту в порядку, відмінному від порядку, який встановлений Зразковою формою Ф'ючерсного контракту.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Приоритетным направлением развития УБ является создание на ее платформе товарной биржи – глава "Драгон Капитала"
Киев. 4 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Стратегическая группа при "Украинской бирже" (УБ, Киев) разработала план дальнейшего развития фондовой площадки с приоритетом создания на ее платформе товарной биржи, сообщил глава инвесткомпании "Драгон Капитал", крупнейшего акционера УБ, Томаш Фиала. "Приоритетным направлением в настоящее время является построение товарной биржи на платформе УБ", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По словам собеседника агентства, стратегическая группа при фондовой площадке уже разработала план ее поэтапного развития, который включает построение современной инфраструктуры, предлагающей инвесторам эффективный доступ к различным сегментам рынка – к акциям, облигациям, сырьевым контрактам, а также фьючерсам, которые могут включать не только ценные бумаги, индексы, валюты или ценные металлы. Наряду с развитием инфраструктуры планируется улучшение технического и клиентского обслуживания на УБ. "Драгон Капитал" планирует и в дальнейшем поддерживать развитие УБ, в том числе путем внесения дополнительных инвестиций в капитал. Мы заинтересованы в эффективной работе биржи и как брокер с наибольшей долей оборота на рынке акций", - отметил Т.Фиала
Приоритетным направлением развития УБ является создание на ее платформе товарной биржи – глава "Драгон Капитала"
Киев. 4 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Стратегическая группа при "Украинской бирже" (УБ, Киев) разработала план дальнейшего развития фондовой площадки с приоритетом создания на ее платформе товарной биржи, сообщил глава инвесткомпании "Драгон Капитал", крупнейшего акционера УБ, Томаш Фиала. "Приоритетным направлением в настоящее время является построение товарной биржи на платформе УБ", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По словам собеседника агентства, стратегическая группа при фондовой площадке уже разработала план ее поэтапного развития, который включает построение современной инфраструктуры, предлагающей инвесторам эффективный доступ к различным сегментам рынка – к акциям, облигациям, сырьевым контрактам, а также фьючерсам, которые могут включать не только ценные бумаги, индексы, валюты или ценные металлы. Наряду с развитием инфраструктуры планируется улучшение технического и клиентского обслуживания на УБ. "Драгон Капитал" планирует и в дальнейшем поддерживать развитие УБ, в том числе путем внесения дополнительных инвестиций в капитал. Мы заинтересованы в эффективной работе биржи и как брокер с наибольшей долей оборота на рынке акций", - отметил Т.Фиала
Удивительно видеть в стране без единого IPO развитой рынок акций. А вот сырьем торговать у нас 1000 летний опыт. Даешь фьючи на гастарбайтеров!