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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2084208520862087

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 58
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
29%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
13
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 05:56

Аспирант1
Клубнику собирать? Спасибо, не надо, нас и здесь не плохо кормят.

Накоплю $1M, уеду.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 07:00

с Миллионом могут не выпустить)) Да и в Европе его накопить проще)
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 07:19

  St/2 написав:Аспирант1
Клубнику собирать? Спасибо, не надо, нас и здесь не плохо кормят.

Накоплю $1M, уеду.

Как всегда бла-бла-бла ...
Там ведь все деньги и не вымирающая нация ... там "докопите" оставшихся 0,99млн. Или Вам принципиально у местных инвесторов взять деньги в ДУ, вложить их в амеробумаги и только потом уехать? Вот и вся Ваша сущность, Виталий. Жаль, очень жаль...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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