Аспирант1
Клубнику собирать? Спасибо, не надо, нас и здесь не плохо кормят.
Накоплю $1M, уеду.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 чер, 2018 05:56
Аспирант1
Клубнику собирать? Спасибо, не надо, нас и здесь не плохо кормят.
Накоплю $1M, уеду.
Додано: Вів 05 чер, 2018 07:19
Как всегда бла-бла-бла ...
Там ведь все деньги и не вымирающая нация ... там "докопите" оставшихся 0,99млн. Или Вам принципиально у местных инвесторов взять деньги в ДУ, вложить их в амеробумаги и только потом уехать? Вот и вся Ваша сущность, Виталий. Жаль, очень жаль...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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