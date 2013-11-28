Аспирант1
Клубнику собирать? Спасибо, не надо, нас и здесь не плохо кормят.
Накоплю $1M, уеду.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 чер, 2018 05:56
Аспирант1
Клубнику собирать? Спасибо, не надо, нас и здесь не плохо кормят.
Накоплю $1M, уеду.
Додано: Вів 05 чер, 2018 07:19
Как всегда бла-бла-бла ...
Там ведь все деньги и не вымирающая нация ... там "докопите" оставшихся 0,99млн. Или Вам принципиально у местных инвесторов взять деньги в ДУ, вложить их в амеробумаги и только потом уехать? Вот и вся Ваша сущность, Виталий. Жаль, очень жаль...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 05 чер, 2018 08:19
Да Вам здесь все "завидуют"... Особенно постам в 05.56 ...
Хватит тут кошмарить, УБа будет в разрезе 3-5 лет постоянно обгонять СиП500 по прибыльности, хочется Вам этого или нет...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 05 чер, 2018 08:23
к сожалению тут я не согласен...Не факт, что Уба в плане акций просуществует до осени)
Додано: Вів 05 чер, 2018 08:36
Уверенно говорить о будущем может либо делитант либо мошенник
Я вот не уверен что сипа через 5 лет будет сильно выше чем сейчас.
А вот сбалансированный портфель из разных классов активов за 5 лет вполне и удвоится может.
Додано: Вів 05 чер, 2018 08:50
Re: Идеи: портфель
ми ж торгуємо настрій, про гіпотетичні дивіденди 8 грн/акція не забуваємо
ось так :(
Додано: Вів 05 чер, 2018 09:04
Re: Идеи: портфель
Ну вот аваль даёт по 20% дивдоходность второй год + рост цены ... цеен в этом году тоже норм ... сколько там будет дальше увидим но портфель аваль+сеен (50/50) за 5 лет только дивидендами может принести более 100%. Каждому своё, Вам ведь не интересны отечественные эмитенты.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 05 чер, 2018 09:12
А тем временем Фурса озвучил цифру в 50 гривен за доллар, а Найман - 60
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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