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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2085208620872088

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 58
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
29%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
13
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:21

Re: Идеи: портфель

  rusich написав:А тем временем Фурса озвучил цифру в 50 гривен за доллар, а Найман - 60

Ссылочки плиз, мы ведь в почтенном обществе...
"А тем временем" ....
Біржа направила лист президенту з пропозицією скасування санкцій в частині використання біржових торгових систем, вироблених компанією Московська біржа, введених фактично проти українських суб'єктів господарювання, або відстрочення таких санкцій на один рік.
Походу отсрочка на 1 год всех устроит, кто что думает?
https://biz.nv.ua/ukr/markets/najbilsha ... 74071.html
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:25

1. Биржа направила письмо Президенту Украины с предложением отмены санкций в части использования биржевых торговых систем, произведённых ПАО "Московская биржа", введённых фактически против украинских субъектов хозяйствования, или отсрочки таких санкций на один год
2. Сегодня Биржевой совет принял решения:
- инициировать проект создания дочерней товарной биржи
- объявить публичный международный тендер на покупку новой торгово-клиринговой системы

Ситуация развивается динамично, следите за нашими новостями, подписывайтесь на нашу страницу.
Ваша поддержка важна для фондового рынка Украины.

https://www.facebook.com/UkrainianExcha ... cation=ufi
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:30

  rusich написав:А тем временем Фурса озвучил цифру в 50 гривен за доллар

что ты хочешь, выборы...
все эти "независимые" экономисты и блоггеры вынуждены начинать отрабатывать гонорары.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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