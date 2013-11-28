rusich написав:А тем временем Фурса озвучил цифру в 50 гривен за доллар, а Найман - 60
Ссылочки плиз, мы ведь в почтенном обществе... "А тем временем" .... Біржа направила лист президенту з пропозицією скасування санкцій в частині використання біржових торгових систем, вироблених компанією Московська біржа, введених фактично проти українських суб'єктів господарювання, або відстрочення таких санкцій на один рік. Походу отсрочка на 1 год всех устроит, кто что думает? https://biz.nv.ua/ukr/markets/najbilsha ... 74071.html
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
1. Биржа направила письмо Президенту Украины с предложением отмены санкций в части использования биржевых торговых систем, произведённых ПАО "Московская биржа", введённых фактически против украинских субъектов хозяйствования, или отсрочки таких санкций на один год 2. Сегодня Биржевой совет принял решения: - инициировать проект создания дочерней товарной биржи - объявить публичный международный тендер на покупку новой торгово-клиринговой системы
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