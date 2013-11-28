Ukraine 2019 102.9 5.31%
Ukraine 2020 103.0 6.29%
Ukraine 2021 103.1 6.66%
Ukraine 2022 102.0 7.19%
Ukraine 2023 100.9 7.54%
в самые сложные года все торгуется выше номинала
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:12
Ukraine 2019 102.9 5.31%
Ukraine 2020 103.0 6.29%
Ukraine 2021 103.1 6.66%
Ukraine 2022 102.0 7.19%
Ukraine 2023 100.9 7.54%
в самые сложные года все торгуется выше номинала
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:15
X-Fresh
Ukraine 2026 - 8,31%
Ukraine 2032 - доходность 8,57%
Живите своим умом!
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:24
та я тебе ничего не впихиваю, я просто отметил о том, какой появился шум.
каждый принимает решения сам
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:26
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:39
X-Fresh
размещение 32-х ОЗДП произошло по 7,375% , сейчас они уже котируются по 8,51% имеем факт роста доходности
Сколько мне будет лет в 2032 году окажет какое-то влияние на доходность ОЗДП , или мы дискуссию превращаем в "базар" ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:41
это что уникальный пример когда после размещения на вторичном рынке ЦБ торгуются дешевле
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:58
X-Fresh
Я веду к тому что на внешних рынках мы можем занять по ставкам 8,5-9% и не дешевле, в отличии от МВФ под 3%
далее, сколько сейчас может привлечь Украина если выйдет на внешние рынки ?
1 млрд или больше ? В таких условиях много никто не даст.
А выплат по внешним долгам надо только в этом году сделать на 4 млрд.
Живите своим умом!
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:59
Виталий не рискует, так как в своей практике использует одобренные RIA метода построения инвестиционного портфеля, а при выборе конечных активов исходит из статистики и кредитных рейтингов.
Кроме этого к Виталию можно придти на личную консультацию и обговорить детали. А вот кто такой Инвестор 33, и куда делись предыдущие 32 широкому обществу неизвестно. А за рекомендацию разместить все деньги в двух акциях, ещё и ПрАТ, в нормальных юрисдикциях можно и лицензию потерять.
P. S. По поводу с 20 до 33. За это же время биткоин вырос с 1000 до 7500, так что если из ходить только из критерия доходности, нашу ветку можно переименовать в клуб неудачников.
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:20
Живите своим умом!
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:30
суд UNAF
Господа, подскажите, пожалуйста, после получения решения суда на полное удовлетворение требований позывача, подождал 3 недели, вдруг апелляцию подадут, ее не было.
Дальнейшие действия для стягнення?..
Грехи людей смывает только море!
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