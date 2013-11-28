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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2087208820892090>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 58
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
29%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
13
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:12

  zzzzzz написав:До конца года по данным Минфина нужно вернуть внешним кредиторам около 4 млрд.долларов.
Это без учета выплат НБУ и выплат по гарантированному гос.долгу.

Денег сейчас никто не даст Украине .
Прошлогодние ОЗДП уже котируются по 8,3% ( размещение было по 7,375% )

Ukraine 2019 102.9 5.31%
Ukraine 2020 103.0 6.29%
Ukraine 2021 103.1 6.66%
Ukraine 2022 102.0 7.19%
Ukraine 2023 100.9 7.54%

в самые сложные года все торгуется выше номинала
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:15

X-Fresh

Ukraine 2026 - 8,31%
Ukraine 2032 - доходность 8,57%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:24

  Investor_33 написав:
  rusich написав:https://24tv.ua/dolar_po_50_ili_ugodit_ ... ta_n977159 - Фурсаhttps://www.facebook.com/erik.nayman - Найман, читай его комменты под постом про министра финансов

Кому Вы пытаетесь это впихнуть? Фурса ляпнул о каких то условных 50 при не голосовании АКС... Статейка ни о чём. Найман тот регулярно кошмарит о 30-40-50 а мы на 26 !!!

та я тебе ничего не впихиваю, я просто отметил о том, какой появился шум.
каждый принимает решения сам
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:26

  zzzzzz написав:X-Fresh

Ukraine 2026 - 8,31%
Ukraine 2032 - доходность 8,57%


и что? это же 32й год
вам сколько тогда лет уже будет? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:39

X-Fresh

размещение 32-х ОЗДП произошло по 7,375% , сейчас они уже котируются по 8,51% имеем факт роста доходности
Сколько мне будет лет в 2032 году окажет какое-то влияние на доходность ОЗДП , или мы дискуссию превращаем в "базар" ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:41

  zzzzzz написав:X-Fresh

размещение 32-х ОЗДП произошло по 7,375% , сейчас они уже котируются по 8,51% имеем факт роста доходности
Сколько мне будет лет в 2032 году окажет какое-то влияние на доходность ОЗДП , или мы дискуссию превращаем в "базар" ?


это что уникальный пример когда после размещения на вторичном рынке ЦБ торгуются дешевле :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:58

X-Fresh

Я веду к тому что на внешних рынках мы можем занять по ставкам 8,5-9% и не дешевле, в отличии от МВФ под 3%

далее, сколько сейчас может привлечь Украина если выйдет на внешние рынки ?
1 млрд или больше ? В таких условиях много никто не даст.
А выплат по внешним долгам надо только в этом году сделать на 4 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:59

  Investor_33 написав:
  rusich написав:все, кто не успеет выйти в кеш и перевернуться в доллар по 26, рискуют остаться без штанов и вечным посмешищем для Виталика

А Виталий не рискует остаться посмешищем? Уже год вещает о всёпратах и тут рыбы нет, а аваль с 20 до 33 и сеен с 10 до 16 (+3,6) ...

Виталий не рискует, так как в своей практике использует одобренные RIA метода построения инвестиционного портфеля, а при выборе конечных активов исходит из статистики и кредитных рейтингов.
Кроме этого к Виталию можно придти на личную консультацию и обговорить детали. А вот кто такой Инвестор 33, и куда делись предыдущие 32 широкому обществу неизвестно. А за рекомендацию разместить все деньги в двух акциях, ещё и ПрАТ, в нормальных юрисдикциях можно и лицензию потерять.

P. S. По поводу с 20 до 33. За это же время биткоин вырос с 1000 до 7500, так что если из ходить только из критерия доходности, нашу ветку можно переименовать в клуб неудачников.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:20

Компания General Electric Transportation с 10%-ным участием Крюковского вагоностроительного завода в конце 2018 года начнет поставку ПАО "Укрзализныця" 30 тепловозов TE33A серии Evolution.
Об этом в Facebook сообщил и. о. предправления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3069779
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:30

суд UNAF

Господа, подскажите, пожалуйста, после получения решения суда на полное удовлетворение требований позывача, подождал 3 недели, вдруг апелляцию подадут, ее не было.
Дальнейшие действия для стягнення?..
Грехи людей смывает только море!
Nikolos
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