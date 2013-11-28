Додано: Вів 05 чер, 2018 10:59

Investor_33 написав: rusich написав: все, кто не успеет выйти в кеш и перевернуться в доллар по 26, рискуют остаться без штанов и вечным посмешищем для Виталика все, кто не успеет выйти в кеш и перевернуться в доллар по 26, рискуют остаться без штанов и вечным посмешищем для Виталика

А Виталий не рискует остаться посмешищем? Уже год вещает о всёпратах и тут рыбы нет, а аваль с 20 до 33 и сеен с 10 до 16 (+3,6) ... А Виталий не рискует остаться посмешищем? Уже год вещает о всёпратах и тут рыбы нет, а аваль с 20 до 33 и сеен с 10 до 16 (+3,6) ...

Виталий не рискует, так как в своей практике использует одобренные RIA метода построения инвестиционного портфеля, а при выборе конечных активов исходит из статистики и кредитных рейтингов.Кроме этого к Виталию можно придти на личную консультацию и обговорить детали. А вот кто такой Инвестор 33, и куда делись предыдущие 32 широкому обществу неизвестно. А за рекомендацию разместить все деньги в двух акциях, ещё и ПрАТ, в нормальных юрисдикциях можно и лицензию потерять.P. S. По поводу с 20 до 33. За это же время биткоин вырос с 1000 до 7500, так что если из ходить только из критерия доходности, нашу ветку можно переименовать в клуб неудачников.