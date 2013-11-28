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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2087208820892090

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 58
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
29%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
13
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:30

  St/2 написав:...А вот кто такой Инвестор 33, и куда делись предыдущие 32 широкому обществу неизвестно...

:mrgreen: :mrgreen:
наверное туда же делись, куда ушел St
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:34

Yuri_T
Yuri_A,B,C...
:mrgreen: :mrgreen:
Был бы человек, а статья найдётся
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:51

  St/2 написав:Yuri_T
Yuri_A,B,C...
:mrgreen: :mrgreen:
Был бы человек, а статья найдётся


Блин, ну я вообще промолчу :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:54

  Nikolos написав:Господа, подскажите, пожалуйста, после получения решения суда на полное удовлетворение требований позывача, подождал 3 недели, вдруг апелляцию подадут, ее не было.
Дальнейшие действия для стягнення?..


в исполнительную отправлять, предварительно оплатив исполнительный сбор
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:00

реквизиты для оплаты тут
http://www.justicekyiv.gov.ua/dvs_gtuy.html

(колонка Авансовий внесок, Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ)
DmitryZP
 
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