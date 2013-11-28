Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:30
St/2 написав:
...А вот кто такой Инвестор 33, и куда делись предыдущие 32 широкому обществу неизвестно...
наверное туда же делись, куда ушел St
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:51
Живите своим умом!
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:54
Nikolos написав:
Господа, подскажите, пожалуйста, после получения решения суда на полное удовлетворение требований позывача, подождал 3 недели, вдруг апелляцию подадут, ее не было.
Дальнейшие действия для стягнення?..
в исполнительную отправлять, предварительно оплатив исполнительный сбор
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Додано: Вів 05 чер, 2018 12:00
реквизиты для оплаты тут
http://www.justicekyiv.gov.ua/dvs_gtuy.html
(колонка Авансовий внесок, Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ)
DmitryZP
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