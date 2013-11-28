RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2088208920902091>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 58
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
29%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
13
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:30

  St/2 написав:...А вот кто такой Инвестор 33, и куда делись предыдущие 32 широкому обществу неизвестно...

:mrgreen: :mrgreen:
наверное туда же делись, куда ушел St
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12871
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1725 раз.
Подякували: 3496 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:34

Yuri_T
Yuri_A,B,C...
:mrgreen: :mrgreen:
Был бы человек, а статья найдётся
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10380
З нами з: 02.09.08
Подякував: 657 раз.
Подякували: 1476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:51

  St/2 написав:Yuri_T
Yuri_A,B,C...
:mrgreen: :mrgreen:
Был бы человек, а статья найдётся


Блин, ну я вообще промолчу :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27284
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2653 раз.
Подякували: 3864 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:54

  Nikolos написав:Господа, подскажите, пожалуйста, после получения решения суда на полное удовлетворение требований позывача, подождал 3 недели, вдруг апелляцию подадут, ее не было.
Дальнейшие действия для стягнення?..


в исполнительную отправлять, предварительно оплатив исполнительный сбор
DmitryZP
 
Повідомлень: 3911
З нами з: 04.11.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:00

реквизиты для оплаты тут
http://www.justicekyiv.gov.ua/dvs_gtuy.html

(колонка Авансовий внесок, Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ)
DmitryZP
 
Повідомлень: 3911
З нами з: 04.11.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:11

  Nikolos написав:Господа, подскажите, пожалуйста, после получения решения суда на полное удовлетворение требований позывача, подождал 3 недели, вдруг апелляцию подадут, ее не было.
Дальнейшие действия для стягнення?..

дождитесь оригинал приказа суда.
только потом всё остальное.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12871
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1725 раз.
Подякували: 3496 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:14

ПАО "Укрнафта" в период с января по май 2018 года выплатило в госбюджет 580 млн грн просроченного налогового долга, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"В целом финансовый план "Укрнафты" на 2018 год предусматривает выплату 1,2 млрд грн просроченного налогового долга, сумма которого на конец 2017 года составила 11,85 млрд грн (ГФС оценивает этот показатель в большую сумму - ИФ)", - говорится в сообщении.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27284
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2653 раз.
Подякували: 3864 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:45

Звернення АТ "Українська біржа" до учасників торгів, українських та іноземних інвесторів

http://www.ux.ua/a9211/?nt=101
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 108
З нами з: 27.10.10
Подякував: 14 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:52

На сьогодні у Української біржі відсутнє ПЗ, яким можна було б повноцінно замінити існуючі електронні торговельні системи. Українська біржа працює над вирішенням цього питання. Однак, за нашими попередніми підрахунками орієнтовний строк для розробки аналогічного ПЗ, його тестування і прийняття в експлуатацію може скласти не менше року. При цьому припинення Українською біржею використання у своїй діяльності електронних торговельних систем і відповідно зупинення біржових торгів та біржових операцій матиме наслідком тимчасове припинення ії роботи як повноцінної фондової біржі.



У той же час, розуміючи юридичні ризики наших учасників торгів і їх клієнтів, яки пов'язані з використанням наданого Московською біржею ПЗ, Біржова рада Української біржі прийняла рішення, в разі відсутності до 15 червня відповідей, що знімають такі юридичні ризики, від згаданих вище органів державної влади, до зміни ситуації перевести торги акціями, облігаціями, сертифікатами інвестиційних фондів, ф'ючерсними та опціонними контрактами в режим адресних угод без використання ПЗ Московської біржі.

Інформація про порядок прийому адресних заявок з використанням ЕЦП буде опублікована на нашому сайті додатково.


Вероятность положительной реакции от Президента оцениваю как минимальную. Ему это не добавит рейтинга, а все остальное его вообще не волнует.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27284
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2653 раз.
Подякували: 3864 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:18

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:Вероятность положительной реакции от Президента оцениваю как минимальную. Ему это не добавит рейтинга, а все остальное его вообще не волнует.

Значит будете через брокера покупать(продавать). На рынке и дальше будут как продавцы так и покупатели...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 445
З нами з: 16.05.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2088208920902091>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 71087
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4961)
05.06.2018 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.