Nikolos написав:Господа, подскажите, пожалуйста, после получения решения суда на полное удовлетворение требований позывача, подождал 3 недели, вдруг апелляцию подадут, ее не было. Дальнейшие действия для стягнення?..
в исполнительную отправлять, предварительно оплатив исполнительный сбор
Nikolos написав:Господа, подскажите, пожалуйста, после получения решения суда на полное удовлетворение требований позывача, подождал 3 недели, вдруг апелляцию подадут, ее не было. Дальнейшие действия для стягнення?..
дождитесь оригинал приказа суда. только потом всё остальное.
ПАО "Укрнафта" в период с января по май 2018 года выплатило в госбюджет 580 млн грн просроченного налогового долга, сообщила пресс-служба компании во вторник.
"В целом финансовый план "Укрнафты" на 2018 год предусматривает выплату 1,2 млрд грн просроченного налогового долга, сумма которого на конец 2017 года составила 11,85 млрд грн (ГФС оценивает этот показатель в большую сумму - ИФ)", - говорится в сообщении.
На сьогодні у Української біржі відсутнє ПЗ, яким можна було б повноцінно замінити існуючі електронні торговельні системи. Українська біржа працює над вирішенням цього питання. Однак, за нашими попередніми підрахунками орієнтовний строк для розробки аналогічного ПЗ, його тестування і прийняття в експлуатацію може скласти не менше року. При цьому припинення Українською біржею використання у своїй діяльності електронних торговельних систем і відповідно зупинення біржових торгів та біржових операцій матиме наслідком тимчасове припинення ії роботи як повноцінної фондової біржі.
У той же час, розуміючи юридичні ризики наших учасників торгів і їх клієнтів, яки пов'язані з використанням наданого Московською біржею ПЗ, Біржова рада Української біржі прийняла рішення, в разі відсутності до 15 червня відповідей, що знімають такі юридичні ризики, від згаданих вище органів державної влади, до зміни ситуації перевести торги акціями, облігаціями, сертифікатами інвестиційних фондів, ф'ючерсними та опціонними контрактами в режим адресних угод без використання ПЗ Московської біржі.
Інформація про порядок прийому адресних заявок з використанням ЕЦП буде опублікована на нашому сайті додатково.
Вероятность положительной реакции от Президента оцениваю как минимальную. Ему это не добавит рейтинга, а все остальное его вообще не волнует.
zzzzzz написав:Вероятность положительной реакции от Президента оцениваю как минимальную. Ему это не добавит рейтинга, а все остальное его вообще не волнует.
Значит будете через брокера покупать(продавать). На рынке и дальше будут как продавцы так и покупатели...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."