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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2088208920902091

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 58
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
29%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
13
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:20

  zzzzzz написав:
Вероятность положительной реакции от Президента оцениваю как минимальную. Ему это не добавит рейтинга, а все остальное его вообще не волнует.

+ всем пофиг на эту биржу. ФРУ интересен власти только в контексте ОВГЗ.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:29

Andrew2

Велика ймовірність, що державні органи до 15 червня не зреагують. Із завтрашньої сесії всі учасники почнуть скидувати бумаги. Схоже що настав Чорний вівторок Українського фондового ринку!!! До дня працівника фондового ринку, працівник виявиться не працівником. Ні ринку, ні працівників...
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:29

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Вероятность положительной реакции от Президента оцениваю как минимальную. Ему это не добавит рейтинга, а все остальное его вообще не волнует.

Значит будете через брокера покупать(продавать). На рынке и дальше будут как продавцы так и покупатели...

Предлагаю создать опрос. Что вы собираетесь делать в случае перевода торгов на УБ в режим адресных сделок:
Буду продолжать работать с прежней суммой;
Буду искать для торговли другие площадки;
Выведу половину средств для других инвестиций;
Выведу все средства и забуду про УБ/ФР

Предлагайте варианты. Важный вопрос сейчас.
Andrew2
 
Повідомлень: 1063
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  #<1 ... 2088208920902091
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