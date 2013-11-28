+ всем пофиг на эту биржу. ФРУ интересен власти только в контексте ОВГЗ.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:20
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:29
Andrew2
Велика ймовірність, що державні органи до 15 червня не зреагують. Із завтрашньої сесії всі учасники почнуть скидувати бумаги. Схоже що настав Чорний вівторок Українського фондового ринку!!! До дня працівника фондового ринку, працівник виявиться не працівником. Ні ринку, ні працівників...
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:29
Предлагаю создать опрос. Что вы собираетесь делать в случае перевода торгов на УБ в режим адресных сделок:
Буду продолжать работать с прежней суммой;
Буду искать для торговли другие площадки;
Выведу половину средств для других инвестиций;
Выведу все средства и забуду про УБ/ФР
Предлагайте варианты. Важный вопрос сейчас.
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