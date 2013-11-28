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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2089209020912092>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 58
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
29%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
13
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:20

  zzzzzz написав:
Вероятность положительной реакции от Президента оцениваю как минимальную. Ему это не добавит рейтинга, а все остальное его вообще не волнует.

+ всем пофиг на эту биржу. ФРУ интересен власти только в контексте ОВГЗ.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:29

Andrew2

Велика ймовірність, що державні органи до 15 червня не зреагують. Із завтрашньої сесії всі учасники почнуть скидувати бумаги. Схоже що настав Чорний вівторок Українського фондового ринку!!! До дня працівника фондового ринку, працівник виявиться не працівником. Ні ринку, ні працівників...
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:29

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Вероятность положительной реакции от Президента оцениваю как минимальную. Ему это не добавит рейтинга, а все остальное его вообще не волнует.

Значит будете через брокера покупать(продавать). На рынке и дальше будут как продавцы так и покупатели...

Предлагаю создать опрос. Что вы собираетесь делать в случае перевода торгов на УБ в режим адресных сделок:
Буду продолжать работать с прежней суммой;
Буду искать для торговли другие площадки;
Выведу половину средств для других инвестиций;
Выведу все средства и забуду про УБ/ФР

Предлагайте варианты. Важный вопрос сейчас.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:01

  GTS написав:Звернення АТ "Українська біржа" до учасників торгів, українських та іноземних інвесторів

http://www.ux.ua/a9211/?nt=101


КВІК клякне?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:02

Andrew2
Предлагаю свой.
В свету растущих прибылей Центра, Аваля, КВБЗ, Доен, Татм, МХП и т.д. что я буду делать если оставят только адресные заявки на УБ (допустим на год).
- Продам вс, когда откроют посмотрю что и по чём.
- Продам выведу и потрачу.
- Продам, выведу (заплатив налог) но буду следить что бы потом откупить если будет хорошая финотчетность.
- Буду сидеть спокойно т.к. через год снова заплатят двд (скорее всего подняв при этом дивдоходность от текущих ценников) а через год посмотрю.
- Никто на год УБу не закроет.
Как то так :twisted:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:06

Re: Идеи: портфель

фенила ля комедиа.
Интернет трейдингу осталось жить 10 дней. Прощай УБ.

http://www.ux.ua/a9211/?nt=101


розуміючи юридичні ризики наших учасників торгів і їх клієнтів, які пов'язані з використанням наданого Московською біржею ПЗ, Біржова рада Української біржі прийняла рішення, в разі відсутності до 15 червня відповідей, що знімають такі юридичні ризики, від згаданих вище органів державної влади, до зміни ситуації перевести торги акціями, облігаціями, сертифікатами інвестиційних фондів, ф'ючерсними та опціонними контрактами в режим адресних угод без використання ПЗ Московської біржі
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:07

Re: Идеи: портфель

кто не слился, я не виноват(с)
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:08

Dragon написав:За повідомленнями ЗМІ, Нафтогаз розглядає можливість виокремлення нафтовидобувних активів Укрнафти і заправних станцій та їх подальшого продажу другому за величиною акціонеру компанії, а отримані кошти використати на погашення прострочених податкових зобов'язань, що зараз складають 15 млрд грн (11 млрд грн основного боргу та 4 млрд грн штрафів та пені). Після цього у компанії залишаться активи з видобутку газу і вона стане порівняно чистою в юридичній площині, якщо припустити вирішення питань з простроченим податковим боргом та поставками газу в минулому. Обговорення потенційного розподілу активів, схоже, знаходиться на дуже ранньому етапі, а процес продажу нафтового бізнесу, ймовірно, буде юридично складним, зважаючи на вагому державну частку в капіталі компанії і поточний арешт її активів. На цьому етапі також важко визначити вплив на невелику частку міноритарних акціонерів.


Какая ж будет балансовая стоимость акций после того, как отберут самые лакомые активы?

Или точнее вопрос, а какая сейчас доля активов нефтяного бизнеса и заправок?
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"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:18

  d_12 написав:КВІК клякне?

Со временем думаю да, но пока в этом нет необходимости. QUIK активно используют в связке с УБ.

Шлюза QUIK <-> PFTS сейчас ни у кого нет насколько мне известно.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:30

GTS, не розумію чому акції будуть йти за адресними заявками, якщо КВІК - не під санкціями :(
ось так :(
d_12
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