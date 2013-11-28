+ всем пофиг на эту биржу. ФРУ интересен власти только в контексте ОВГЗ.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:20
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:29
Andrew2
Велика ймовірність, що державні органи до 15 червня не зреагують. Із завтрашньої сесії всі учасники почнуть скидувати бумаги. Схоже що настав Чорний вівторок Українського фондового ринку!!! До дня працівника фондового ринку, працівник виявиться не працівником. Ні ринку, ні працівників...
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:29
Предлагаю создать опрос. Что вы собираетесь делать в случае перевода торгов на УБ в режим адресных сделок:
Буду продолжать работать с прежней суммой;
Буду искать для торговли другие площадки;
Выведу половину средств для других инвестиций;
Выведу все средства и забуду про УБ/ФР
Предлагайте варианты. Важный вопрос сейчас.
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:01
КВІК клякне?
ось так :(
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:02
Andrew2
Предлагаю свой.
В свету растущих прибылей Центра, Аваля, КВБЗ, Доен, Татм, МХП и т.д. что я буду делать если оставят только адресные заявки на УБ (допустим на год).
- Продам вс, когда откроют посмотрю что и по чём.
- Продам выведу и потрачу.
- Продам, выведу (заплатив налог) но буду следить что бы потом откупить если будет хорошая финотчетность.
- Буду сидеть спокойно т.к. через год снова заплатят двд (скорее всего подняв при этом дивдоходность от текущих ценников) а через год посмотрю.
- Никто на год УБу не закроет.
Как то так
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:06
Re: Идеи: портфель
фенила ля комедиа.
Интернет трейдингу осталось жить 10 дней. Прощай УБ.
розуміючи юридичні ризики наших учасників торгів і їх клієнтів, які пов'язані з використанням наданого Московською біржею ПЗ, Біржова рада Української біржі прийняла рішення, в разі відсутності до 15 червня відповідей, що знімають такі юридичні ризики, від згаданих вище органів державної влади, до зміни ситуації перевести торги акціями, облігаціями, сертифікатами інвестиційних фондів, ф'ючерсними та опціонними контрактами в режим адресних угод без використання ПЗ Московської біржі
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:07
Re: Идеи: портфель
кто не слился, я не виноват(с)
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:08
Какая ж будет балансовая стоимость акций после того, как отберут самые лакомые активы?
Или точнее вопрос, а какая сейчас доля активов нефтяного бизнеса и заправок?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:18
Со временем думаю да, но пока в этом нет необходимости. QUIK активно используют в связке с УБ.
Шлюза QUIK <-> PFTS сейчас ни у кого нет насколько мне известно.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:30
GTS, не розумію чому акції будуть йти за адресними заявками, якщо КВІК - не під санкціями
ось так :(
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