а Ви вже злилися чи тазик підставили?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:30
ось так :(
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:32
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:49
Re: Идеи: портфель
Хотите перезайти пониже?) а Выйдет ли? Дайте ориентиры по чем продали ну и когда захотите откупить то еще разок сообщите нам. Посмотрим стояли эти дёргания чего то положительного...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:49
Re: Идеи: портфель
Может заявки Квика подаются через терминал Плазы у брокера?
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:56
Re: Идеи: портфель
ось так :(
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