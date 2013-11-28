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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2089209020912092

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 58
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
29%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
13
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:30

  X-Fresh написав:кто не слился, я не виноват(с)


а Ви вже злилися чи тазик підставили?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:32

  d_12 написав:
  X-Fresh написав:кто не слился, я не виноват(с)


а Ви вже злилися чи тазик підставили?


слился, и переложился в валютные овгз :roll:
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:49

Re: Идеи: портфель

  X-Fresh написав:слился, и переложился в валютные овгз

Хотите перезайти пониже?) а Выйдет ли? Дайте ориентиры по чем продали ну и когда захотите откупить то еще разок сообщите нам. Посмотрим стояли эти дёргания чего то положительного...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:49

Re: Идеи: портфель

d_12 написав:GTS, не розумію чому акції будуть йти за адресними заявками, якщо КВІК - не під санкціями :(
Может заявки Квика подаются через терминал Плазы у брокера?
double-u
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:53

double-u, цікаво було б від он-лайн брокерів дізнатись :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:56

Re: Идеи: портфель

  X-Fresh написав:переложился в валютные овгз :roll:


встигли, а то ринок ОВДП на УБ - жалюгідне явище :(
ось так :(
d_12
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