RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2090209120922093>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:30

  X-Fresh написав:кто не слился, я не виноват(с)


а Ви вже злилися чи тазик підставили?
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 19.04.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:32

  d_12 написав:
  X-Fresh написав:кто не слился, я не виноват(с)


а Ви вже злилися чи тазик підставили?


слился, и переложился в валютные овгз :roll:
X-Fresh
 
Повідомлень: 95
З нами з: 17.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:49

Re: Идеи: портфель

  X-Fresh написав:слился, и переложился в валютные овгз

Хотите перезайти пониже?) а Выйдет ли? Дайте ориентиры по чем продали ну и когда захотите откупить то еще разок сообщите нам. Посмотрим стояли эти дёргания чего то положительного...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 447
З нами з: 16.05.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:49

Re: Идеи: портфель

d_12 написав:GTS, не розумію чому акції будуть йти за адресними заявками, якщо КВІК - не під санкціями :(
Может заявки Квика подаются через терминал Плазы у брокера?
double-u
Аватар користувача
 
Повідомлень: 199
З нами з: 19.03.12
Подякував: 38 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:53

double-u, цікаво було б від он-лайн брокерів дізнатись :(
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 19.04.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:56

Re: Идеи: портфель

  X-Fresh написав:переложился в валютные овгз :roll:


встигли, а то ринок ОВДП на УБ - жалюгідне явище :(
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 19.04.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:08

Re: Идеи: портфель

По USCB есть требование по сквиз ауту

https://stockmarket.gov.ua/db/news/204911/show

Текст повідомлення: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК" повідомляє про отримання 04.06.2018р. від власника домінуючого контрольного пакету акцій Банку - ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА (ABH HOLDINGS SA) повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо придбання акцій в усіх акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК».

-
Вхідний № 74/490 від 04.06.2018 р.

Повідомлення
про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства»

ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА (ABH HOLDINGS SA), юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства Великого Герцогства Люксембург, із місцезнаходженням за адресою Люксембург, Велике Герцогство Люксембург, 3, бульвар Дю Прінс Анрі, Л-1724 (Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724), реєстраційний номер: В 151018,
як особа, яка була власником домінуючого контрольного пакета акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» (далі - Товариство) станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (надалі - Закон), в порядку, передбаченому п.2 Прикінцевих та перехідних положень зазначеного вище Закону,
цим повідомляю про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акцій в усіх акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК».
31.10.2016 року ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА набув домінуючий контрольний пакет акцій Товариства у розмірі, що становив 99.9101 процентів від статутного капіталу Товариства.
До набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА та його афілійовані особи не володіли акціями Товариства.
Відповідно до п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону, ціною обов'язкового продажу акцій є ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання Товариством цього Повідомлення про намір Заявника вимоги скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону «Про акціонерні товариства».
Структура власності ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА (згідно з вимогами Рішення НКЦПРФ “Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі” № 662 від 05.09.2017) додається:
-
Структура власності ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА (ABH HOLDINGS SA), 
власника домінуючого контрольного пакету акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК», станом на 04.06.2018 року.
Афілійовані особи, яким станом на дату повідомлення належать акції ПАТ «УКРСОЦБАНК», відсутні.
1. № з/п – 1
2. Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи – ABH Holdings SA (Ей-Бі-Ейч Холдінгс СА); місцезнаходження: Люксембург, Велике Герцогство Люксембург, 3 бульвар Дю Прінс Анрі, Л-1724 (Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724); Реєстраційний номер з торговельного реєстру: В 151018 
3. Тип особи – Юридична особа
4. Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій – 1 (особа, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства)
5. Участь особи в товаристві: пряма – 99,9104 % 
6. Участь особи в товаристві: опосередкована – 0 % 
7. Участь особи в товаристві: сукупна – 99,9104 %
8. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) – Mikhail Fridman (Михайло Фрідман), Громадянин Держави Ізраїль, місце проживання: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, м. Лондон, частка володіння в ABH Holdings SA 32,8632 %
9. Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства – відсутні

Повідомлення та Структура власності підписані директором ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА (ABH HOLDINGS SA) Павлом Назарьяном та скріплені печаткою.
Востаннє редагувалось double-u в Вів 05 чер, 2018 16:15, всього редагувалось 1 раз.
double-u
Аватар користувача
 
Повідомлень: 199
З нами з: 19.03.12
Подякував: 38 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:09

double-u

Что там пишут , вход только по паролям
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27288
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2653 раз.
Подякували: 3866 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:10

Re: Идеи: портфель

Шлюза QUIK <-> PFTS сейчас ни у кого нет насколько мне известно.


У нас была такая связка, пытаемся ее восстановить (очень давно было, не помню нечего уже). Есть надежда что выйдет, сейчас разворачиваем тестовый контур и начинает играться.

Есть вопросы, спрашивайте.
Alecdon
 
Повідомлень: 286
З нами з: 20.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:11

d_12

ОВГЗ умерли на УБ после санкций. Увы(
Alecdon
 
Повідомлень: 286
З нами з: 20.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2090209120922093>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 71097
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.